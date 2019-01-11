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Помпео: саммит по Ближнему Востоку пройдёт в Польше

Майк Помпео Ahmad Abdo/dpa/Global Look Press

Майк Помпео

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты проведут международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке 13−14 февраля в Польше.

«Все страны соберутся, чтобы сосредоточиться на стабильности на Ближнем Востоке, мире, свободе и безопасности здесь, в этом регионе», — рассказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Страны должны убедиться, что Иран не оказывает «дестабилизирующее влияние» на регион, добавил Помпео.

Ранее госсекретарь США сообщил, что в ближайшее время собирается увеличить дипломатическое и экономическое давление на Иран.

Как писал News.ru, МИД и МВД Нидерландов в письме главе палаты представителей национального парламента заявили о причастности Ирана к двум политическим убийствам. В ведомствах утверждают, что погибшие были противниками иранского режима.


#сша #иран #саммит #ближнийвосток #МАЙКПОМПЕО #польша
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