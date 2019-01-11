Помпео: саммит по Ближнему Востоку пройдёт в Польше

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты проведут международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке 13−14 февраля в Польше.
«Все страны соберутся, чтобы сосредоточиться на стабильности на Ближнем Востоке, мире, свободе и безопасности здесь, в этом регионе», — рассказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.
Страны должны убедиться, что Иран не оказывает «дестабилизирующее влияние» на регион, добавил Помпео.
Ранее госсекретарь США сообщил, что в ближайшее время собирается увеличить дипломатическое и экономическое давление на Иран.
Как писал News.ru, МИД и МВД Нидерландов в письме главе палаты представителей национального парламента заявили о причастности Ирана к двум политическим убийствам. В ведомствах утверждают, что погибшие были противниками иранского режима.