Помпео: саммит по Ближнему Востоку пройдёт в Польше

https://news.ru/storage/news/3baba767fd71eca5d0ae9ae7da23069c/16bfee71-10bb-43ac-a7f9-35dd91520915_850.jpg Ahmad Abdo/dpa/Global Look Press

Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты проведут международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке 13−14 февраля в Польше.

«Все страны соберутся, чтобы сосредоточиться на стабильности на Ближнем Востоке, мире, свободе и безопасности здесь, в этом регионе», — рассказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Страны должны убедиться, что Иран не оказывает «дестабилизирующее влияние» на регион, добавил Помпео.

Ранее госсекретарь США сообщил, что в ближайшее время собирается увеличить дипломатическое и экономическое давление на Иран.

Как писал News.ru, МИД и МВД Нидерландов в письме главе палаты представителей национального парламента заявили о причастности Ирана к двум политическим убийствам. В ведомствах утверждают, что погибшие были противниками иранского режима.