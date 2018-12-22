Помпео: Россия должна выполнить свои обещания по Сирии

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Госсекретарь США Майк Помпео

США рассчитывают, что Россия и Турция выполнят свои обязательства по Сирии в рамках резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на фоне решения американского президента вывести войска из ближневосточной страны.

«Мы рассчитывает на русских, мы рассчитываем на турок, мы рассчитываем, что каждая из этих сторон будет уважать свои обязательства в рамках резолюции СБ ООН. И США продолжат прилагать дипломатические усилия», — заявил Помпео в интервью радио NPR.

При этом на просьбу журналиста прокомментировать заявление российского МИД, что вывод американских войск открывает перспективу для политического урегулирования в Сирии, Помпео сказал, что не очень-то доверяет российским заявлениям почти по всем вопросам.

Ранее News.ru сообщал, что Сирия сомневается в истинности намерений президента США Дональда Трампа вывести американские войска с территории страны. Об этом заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. Комментируя озвученное Трампом решение, он заметил, что сначала надо дождаться реального вывода войск.