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Помпео призвал эмира Катара противостоять Ирану

Майк Помпео Indraneel Chowdhury/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Майк Помпео

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео заявил эмиру Катара Тамиму бен Хамад Аль Тани о необходимости противостоять Ирану. Об этом говорится в распространенном заявлении заместителя официального представителя Госдепа США Роберта Палладино.

«Госсекретарь подчеркнул важность единства Совета сотрудничества стран Залива в противостоянии дестабилизирующей деятельности иранского режима и обеспечении успеха альянса в достижении процветания, безопасности и стабильности в регионе», — говорится в официальном сообщении.

Помпео и эмир также разговаривали о прогрессе по ряду региональных вопросов, включая борьбу с терроризмом, достижение прочного мира в Афганистане и Сирии и ближневосточный стратегический альянс.

Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провёл встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Они обсудили кризис между странами Персидского залива, ситуацию в Афганистане, сирийский вопрос, а также договорились усилить борьбу с терроризмом. Помпео рассказал, что Соединённые Штаты планируют создать альянс из шести стран Персидского залива, Иордании и Египта. Новый альянс займётся разрешением конфликтов в этом регионе. 

Помпео на этой неделе совершает турне по арабским странам. Он уже побывал в Иордании, Египте и ОАЭ.

Как писал News.ru, США готовы к сухопутному вторжению в Иран. Данные, опубликованные в американской прессе, свидетельствуют о том, что Пентагон действительно вырабатывал опции с военными ответами Тегерану. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон попросил Пентагон представить администрации перечень военных сценариев ответа Исламской Республике.


#сша #иран #МАЙКПОМПЕО #Катар
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