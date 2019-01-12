Помпео призвал наказать причастных к убийству Хашогги

https://news.ru/storage/news/3da7aa16700403703cc6ac9b471d4ce4/5ba8b458-221f-468e-9ce9-0c6ae165e160_850.jpg Chokri Mahjoub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что Соединённые Штаты будут настаивать на том, чтобы все причастные к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги понесли заслуженное наказание.

«Мы хотим, чтобы все причастные к делу Хашогги заплатили за это», — сказал он телеканалу «Аль-Хадас».

Джамаль Хашогги был известен резкой критикой в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал 2 октября в здании генконсульства страны в Стамбуле, куда пришёл оформлять документы. Впоследствии выяснилось, что журналист был убит.

Как ранее писал News.ru, саудовская генпрокуратура потребовала смертной казни для пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Первое заседание уголовного суда прошло в Эр-Рияде.