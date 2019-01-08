Помпео пообещал ужесточить давление на Иран

https://news.ru/storage/news/165a5ed8a2c220e7a089c607c269a7d0/fa21ff39-6a24-485b-b6c2-2b4065f660f7_850.jpg Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в ближайшее время собирается увеличить дипломатическое и экономическое давление на Иран.

«Вы увидите в ближайшие дни и недели, мы удваиваем не только наши дипломатические усилия, но и усилия в сфере торговли, чтобы оказать настоящее давление на Иран и добиться того, что мы решили в мае», — заявил Помпео.

Данное заявление он сделал по итогам встречи с главой МИД Иордании Айманом Сафади.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. 7 августа 2018 года США вновь ввели в действие часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил, что намерен довести до нуля экспорт иранской нефти.

Как писал News.ru, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани рассказал, что Соединённые Штаты дважды пытались возобновить переговоры с иранскими властями. По словам Али Шамхани, Тегеран не доверяет Вашингтону, поскольку США в одностороннем порядке вышли уже из ряда международных договоров.