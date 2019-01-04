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Помпео отчитался о работе по защите Уилана

Пол Уилан U.S. Marine Corps

Пол Уилан

в мире [ версия для печати ]

Вашингтон делает всё возможное для обеспечения надлежащего обращения с задержанным ФСБ по подозрению в шпионаже американцем Полом Уиланом. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы быть уверенными в надлежащем обращении с ним, что мы получаем всю необходимую информацию. Граждане США должны знать, что мы уделяем этому вопросу большое внимание на самых высоких уровнях», — цитирует Помпео телеканал Newsmax.

Как писал News.ru, ранее глава американской дипломатии заявлял, что власти США требуют немедленного возвращения на родину Пола Уилана, которого задержали 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ в центре Москвы. Уилану предъявлено обвинение в шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.


#сша #Помпео #шпионаж #ПолУилан
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