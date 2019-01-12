Помпео обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

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Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлютом Чавушоглу провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой страны, заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Роберт Палладино.

«Они согласились с важностью продолжения консультаций США и Турции как частью обдуманного и скоординированного вывода войск США из Сирии», — сообщили в госдепе.

Помпео подтвердил приверженность США решению проблем безопасности Турции на границе с Сирией. Он также отметил необходимость защиты тех сил, которые работали с США и международной коалицией по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России).

Ранее Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит координировать усилия для уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Он также выразил надежду на создание сильной арабской коалиции, которая сможет противостоять вызовам в регионе. Между тем в Москве сомневаются в истинном уходе США из Сирии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как писал News.ru,Турция стягивает военную бронетехнику в воинские части на границе с Сирией. Вторая колонна военных автомобилей прибыла в провинцию Хатай и на железнодорожную станцию в Искендеруне. Это делается для того, чтобы усилить воинские части, которые находятся на границе Турции и Сирии. 11 января турецкие власти направили первую колонну военных к сирийской границе.