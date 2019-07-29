https://static.news.ru/photo/3bde79f6-b20a-11e9-a8bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в настоящее время не стоит на повестке дня, сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео.

По его словам, вопрос о третьих по счёту переговорах не прорабатывается и никакие мероприятия по этой теме не запланированы, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее Трамп прокомментировал данные о том, что экс-президент США Барак Обама никогда не запрашивал саммита с лидером КНДР. По его словам, Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что Обама добивался проведения американо-северокорейской встречи на высшем уровне, но получал отказ.