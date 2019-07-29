Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в настоящее время не стоит на повестке дня, сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео.
По его словам, вопрос о третьих по счёту переговорах не прорабатывается и никакие мероприятия по этой теме не запланированы, передаёт
Как писал News.ru, ранее Трамп прокомментировал данные о том, что экс-президент США Барак Обама никогда не запрашивал саммита с лидером КНДР. По его словам, Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что Обама добивался проведения американо-северокорейской встречи на высшем уровне, но получал отказ.