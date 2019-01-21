Помпео и глава японского МИДа договорились о встрече

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Майк Помпео

Между госсекретарём США Майком Помпео и министром иностранных дел Японии Таро Коно состоялся телефонный разговор. Политики обсудили положение дел на Корейском полуострове.

По данным японского МИДа, Коно и Помпео договорились о подготовке личной встречи в середине февраля. Главными темами разговора стали проблемы и вопросы, связанные с КНДР, и урегулирование их. Оба подтвердили свою преданность резолюциям Совбеза ООН по северокорейскому вопросу.

«Кроме того, министры обсудили политику в отношении северокорейской проблемы. В том числе в связи с планируемым в конце февраля вторым саммитом лидеров США и Северной Кореи», — сообщили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что Дональд Трамп рассчитывает добиться реального прогресса на втором саммите США — КНДР. Он намерен изложить видение конкретных путей по денуклеаризации (ядерному разоружению) Корейского полуострова.