Помпео и глава МИД Британии обсудили ситуацию вокруг ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Джереми Хантом обсудили меры, которые заставят Россию вернуться к соблюдению всех условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Хант также обсудили дальнейшие шаги, которые сподвигнут Россию вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора ДРСМД», — говорится в сообщении госдепартамента.
Стороны также обсудили «противодействие иранскому пагубному поведению и дальнейшие шаги в политическом процессе в Йемене», а также укрепление двусторонних отношений после выхода Великобритании из Европейского союза.
Ранее Соединённые Штаты Америки потребовали от России соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее послание передано лично в руки заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову.
Как писал News.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Россия не обеспечивает прозрачности в выполнении обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что нужно использовать все возможные способы давления на Россию для того, чтобы она начала соблюдать положения договора.