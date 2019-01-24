USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,280 $   Brent60.96 $ Bitcoin3,565.03 $
МОСКВА-18°C23:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Помпео и глава МИД Британии обсудили ситуацию вокруг ДРСМД

Майк Помпео Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Майк Помпео

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Джереми Хантом обсудили меры, которые заставят Россию вернуться к соблюдению всех условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Хант также обсудили дальнейшие шаги, которые сподвигнут Россию вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора ДРСМД», — говорится в сообщении госдепартамента.

Стороны также обсудили «противодействие иранскому пагубному поведению и дальнейшие шаги в политическом процессе в Йемене», а также укрепление двусторонних отношений после выхода Великобритании из Европейского союза.

Ранее Соединённые Штаты Америки потребовали от России соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее послание передано лично в руки заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову.

Как писал News.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Россия не обеспечивает прозрачности в выполнении обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что нужно использовать все возможные способы давления на Россию для того, чтобы она начала соблюдать положения договора.


#сша #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #МАЙКПОМПЕО #ДРСМД
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
в мире 20:55, 24 января 2019
США потребовали от России соблюдения ДРСМД
в мире 09:32, 24 января 2019
ФРГ: РФ не обеспечивает прозрачности в выполнении ДРСМД
в мире 14:09, 18 января 2019
Выход США из ДРСМД ударит по глобальной безопасности
в мире 19:13, 16 января 2019
Белый дом сообщил о дате выхода США из ДРСМД
политика 18:37, 15 января 2019
США отказались от новых консультаций по ДРСМД
Лента новостей
происшествия 23:45
СК: два хлопка газовых баллонов произошли в Балашихе
происшествия 23:38
Машина «скорой» перевернулась в Москве
в мире 23:38
Мадуро закрыл все дипмиссии Венесуэлы в США
в мире 23:35
Киев сравнил события в Венесуэле с драйвом «майдана»
в мире 23:15
Сенат США не поддержал прекращение шатдауна
Другие новости
в мире 23:38
Мадуро закрыл все дипмиссии Венесуэлы в США
в мире 23:35
Киев сравнил события в Венесуэле с драйвом «майдана»
в мире 23:15
Сенат США не поддержал прекращение шатдауна
в мире 22:54
Мадуро заявил об отказе покинуть пост главы государства
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top