Помпео и глава МИД Британии обсудили ситуацию вокруг ДРСМД

https://news.ru/storage/news/e4112c9e4ac505f175d3d9420d3125b5/b9086227-82d1-482e-a34a-ae61ba5d38fa_850.jpg Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Джереми Хантом обсудили меры, которые заставят Россию вернуться к соблюдению всех условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Хант также обсудили дальнейшие шаги, которые сподвигнут Россию вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора ДРСМД», — говорится в сообщении госдепартамента.

Стороны также обсудили «противодействие иранскому пагубному поведению и дальнейшие шаги в политическом процессе в Йемене», а также укрепление двусторонних отношений после выхода Великобритании из Европейского союза.

Ранее Соединённые Штаты Америки потребовали от России соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее послание передано лично в руки заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову.

Как писал News.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Россия не обеспечивает прозрачности в выполнении обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что нужно использовать все возможные способы давления на Россию для того, чтобы она начала соблюдать положения договора.