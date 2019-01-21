Помпео и Чавушоглу обсудили вывод военных США из Сирии

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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу действия двух стран при выводе американских войск из Сирии.

«Они обсудили текущие американо-турецкие действия как часть вывода сил США из Сирии», — сказал заместитель представителя Госдепартамента Роберт Палладино.

Госсекретарь подтвердил, что США будут учитывать безопасность на турецко-сирийской границе. Кроме того, он подчеркнул значение, которое Соединённые Штаты уделяют защите сил, работавших с Международной коалицией по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России).

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция сможет окончательно ликвидировать ИГ (запрещено в России) в Сирии, но не без помощи США. Турция рассчитывает на «материально-техническую поддержку» со стороны американских властей.

Как писал News.ru, между госсекретарём США Майком Помпео и министром иностранных дел Японии Таро Коно состоялся телефонный разговор. Политики обсудили положение дел на Корейском полуострове. По данным японского МИДа, Коно и Помпео договорились о подготовке личной встречи в середине февраля. Главными темами разговора стали проблемы и вопросы, связанные с КНДР, и урегулирование их.