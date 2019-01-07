Помощь Лондона жителям бедных стран оказалась фейком

https://news.ru/storage/news/3f506a76488d7d6f44ab8fb275dacdee/4c862dbc-ef1e-4bde-b4fd-7fbe81c97645_850.jpg Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство экс-министра Великобритании Дэвида Кэмерона завышало данные статистики, чтобы создать видимость того, что Лондону удалось помочь жителям развивающихся стран выбраться из нищеты.

В частности, бывший министр международного развития Джастин Грининиг приписал правительству Великобритании спасение более 100 тысяч женщин, хотя на самом деле, по данным газеты The Times, им всего лишь были предоставлены контрацептивы. При этом британские власти пояснили, что таким образом спасли тысячи женщин от смерти при родах.

Кроме того, в статистику включили людей, получивших кредиты и пользующихся мобильным банком, что, по мнению Лондона, должно было помочь людям «сделать небольшие инвестиции, чтобы увеличить свои доходы».

По словам члена парламента от Лейбористской партии лорда Липси, это настоящее злоупотребление статистикой.

При этом сам Кэмерон называл закрепление ежегодного выделения £14 млрд на оказание иностранной помощи своим главным достижением.

Ранее News.ru писал о том, что Великобритания решила показать другим странам, что является «глобальной державой» и отказывается от политики сворачивания военных баз. Министр обороны страны Гэвин Уильямсон анонсировал открытие новых военных баз в Азии и Карибском регионе.