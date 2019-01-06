Поместные православные церкви игнорируют ПЦУ

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Поместные православные церкви полностью проигнорировали создание Православной церкви Украины, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его мнению, это говорит о том, что они не признают ПЦУ.

Он отметил, что о создании новой религиозной структуры высказались только Польская и Сербская церкви. Легойда заявил, что предстоятеля ПЦУ Епифания никто не поздравил от лица поместных церквей, что противоречит церковному протоколу, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Константинопольский патриарх Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции Вселенского патриархата.