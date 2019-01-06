USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,825.77 $
МОСКВА-7°C13:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Поместные православные церкви игнорируют ПЦУ

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Поместные православные церкви полностью проигнорировали создание Православной церкви Украины, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его мнению, это говорит о том, что они не признают ПЦУ.

Он отметил, что о создании новой религиозной структуры высказались только Польская и Сербская церкви. Легойда заявил, что предстоятеля ПЦУ Епифания никто не поздравил от лица поместных церквей, что противоречит церковному протоколу, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Константинопольский патриарх Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции Вселенского патриархата.


#православие #признание #церкви #пцу
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
в мире 16:28, 5 января 2019
Общину в Виннице выселили из-за отказа переходить в ПЦУ
общество 16:14, 5 января 2019
ПЦУ создана для ограбления Украинской церкви
в мире 15:59, 5 января 2019
Томос ПЦУ назвали наглым шагом при поддержке США
Лента новостей
в мире 13:15
Тимошенко: всегда хотела независимой церкви для Украины
спорт 13:13
Пойманный на допинге Джонс нашёл себе нового соперника
в мире 13:06
ДТП с туристическим автобусом в Таиланде обошлось без россиян
оружие 12:59
Российские военные устроили ракетный «Бал»
происшествия 12:59
Пропавшая в горах Башкирии лыжница нашлась
Другие новости
в мире 13:15
Тимошенко: всегда хотела независимой церкви для Украины
в мире 13:06
ДТП с туристическим автобусом в Таиланде обошлось без россиян
в мире 12:35
Угрызения совести заставили канадца серьёзно похудеть
в мире 12:31
Украинские православные церкви не намерены идти на контакт
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top