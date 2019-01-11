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Поляка и китайца арестовали по подозрению в шпионаже

Jaap Arriens/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Польские власти расследуют дело о шпионаже в пользу китайской разведки. По подозрению в преступлении задержан гражданин КНР, работавший в польском отделении Huawei Вейцзин В. и бывший высокопоставленный сотрудник польского Агентства внутренней безопасности Пётр Д.

Им уже предъявили обвинения. Наказание за такое преступление может достигать 10 лет лишения свободы. Мужчины не признают своей вины и отказываются от представления объяснений, сообщает телеканал TVP Info.

Ранее News.ru писал о том, что экс-министр энергетики и инфраструктуры Израиля Гонен Сегев осуждён за шпионаж в пользу Ирана. Он должен будет провести 11 лет в тюремном заключении. Сегев признал вину, но в своё оправдание заявил, что не передавал секретную информацию, а хотел «одурачить иранцев и вернуться в Израиль героем».


#китай #шпионаж #польша
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