Поляка и китайца арестовали по подозрению в шпионаже

https://news.ru/storage/news/f6ff9b6ad1e92ea3d313b96244a3f40f/41bfe270-6488-44b4-94d2-61f201185e0b_850.jpg Jaap Arriens/Global Look Press

Польские власти расследуют дело о шпионаже в пользу китайской разведки. По подозрению в преступлении задержан гражданин КНР, работавший в польском отделении Huawei Вейцзин В. и бывший высокопоставленный сотрудник польского Агентства внутренней безопасности Пётр Д.

Им уже предъявили обвинения. Наказание за такое преступление может достигать 10 лет лишения свободы. Мужчины не признают своей вины и отказываются от представления объяснений, сообщает телеканал TVP Info.

Ранее News.ru писал о том, что экс-министр энергетики и инфраструктуры Израиля Гонен Сегев осуждён за шпионаж в пользу Ирана. Он должен будет провести 11 лет в тюремном заключении. Сегев признал вину, но в своё оправдание заявил, что не передавал секретную информацию, а хотел «одурачить иранцев и вернуться в Израиль героем».