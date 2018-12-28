Полторы тонны марихуаны изъяли турецкие таможенники

https://news.ru/storage/news/d5dda3bdd6383a0b174449606ad99796/5a0a44be-d2b9-48c5-9b1b-5dc1cc14865d_850.jpg CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

В Турции на КПП города Ипсала на границе с Грецией сотрудники таможенной службы обнаружили в грузовике рекордное количество марихуаны — 1,524 т.

По словам представителей ведомства, на КПП проходили проверку два грузовика одной компании. Заявлено было, что они перевозили сою. Поэтому первый грузовик пересёк границу без проблем. Рентгеновский скрининг второй машины показал наличие в ней постороннего груза.

«Был произведен детальный осмотр машины с участием служебных собак, в результате чего в грузовике были обнаружены 152 мешка с 1,524 т марихуаны», — сообщает источник.

Это первый в истории случай, когда такое количество наркотиков было изъято за раз.

Ранее News.ru писал о том, что в немецком городе Гамбург таможенная служба изъяла и уничтожила порядка девяти тонн наркотиков. Как сообщила таможенная служба Германии, в декабре были уничтожены около 2,4 т кокаина и порядка 6,7 т вещества APAAN, который используется при создании метамфетамина.