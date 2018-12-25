Полсотни пассажиров автобуса погибли в ДТП в Конго

Около 50 человек погибли в результате ДТП, произошедшего в городе Кисанту на западе Демократической Республики Конго. Пассажирский автобус столкнулся с грузовой фурой.
«Инцидент произошёл перед въездом в отель Mbuela Lodge», — сообщила радиостанция Okapi.
По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.
Ранее News.ru писал, что шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли в ДТП в Краснодарском крае. На междугородной трассе лоб в лоб столкнулись легковая «Волга» и фургон Peugeot Boxer. Авария произошла на 115-м км автодороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь.