Полсотни пассажиров автобуса погибли в ДТП в Конго

https://news.ru/storage/news/2f4a98906491be13d8107d35b6671f02/99f508d0-efc2-4b6e-b763-15c0cdfa5f4e_850.jpg Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Около 50 человек погибли в результате ДТП, произошедшего в городе Кисанту на западе Демократической Республики Конго. Пассажирский автобус столкнулся с грузовой фурой.

«Инцидент произошёл перед въездом в отель Mbuela Lodge», — сообщила радиостанция Okapi.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.

Ранее News.ru писал, что шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли в ДТП в Краснодарском крае. На междугородной трассе лоб в лоб столкнулись легковая «Волга» и фургон Peugeot Boxer. Авария произошла на 115-м км автодороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь.