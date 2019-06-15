https://static.news.ru/photo/c09ed7e2-901f-11e9-9d61-fa163e074e61_1024.jpg Анджей Дуда Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналист Томаш Залевский в авторской статье раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за его слова о превосходстве поляков над русскими. По мнению публициста, этот пассаж стал неумной бестактностью и ляпом, который отразится на всей стране.

Заметка вышла на страницах газеты Polityka . По мнению Залевского, высказывание политика о народе, который в годы Второй мировой войны потерял миллионы жизней, переломил её ход и освободил Европу, бестактно и глупо.

О России много чего плохого можно сказать: склонность соглашаться на жестокие, деспотичные правительства и одержимость паранойей окружения. Но предположить, что нация, которая во время Второй мировой войне потеряла более 20 миллионов человек, склонив весы в пользу союзников и в других сражениях на Восточном фронте, не способна на высочайшую смелость, по крайней мере, чрезвычайно глупо и бестактно, — говорится в материале.

Журналист отмечает, что и дальнейшая речь президента о спасении Европы от коммунизма, героизме поляков и «порабощении от СССР» выглядела как эмоциональный поток жалоб обиженной историей страны, которая обращена в прошлое и больна русофобией.

Скандальное заявление Дуда сделал 12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Польский лидер отметил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всём превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца.

Он также заявил, что «Россия всегда хотела захватить» часть Польши и даже сейчас «показывает имперское лицо». Кроме того, Дуда сказал Трампу, что его страна не хочет «быть в российской зоне влияния», так как является частью западного мира, писал News.ru.