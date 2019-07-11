https://static.news.ru/photo/8e07ce30-a3be-11e9-a5ec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент Польши Анджей Дуда назвал важнейшее условие для налаживания польско-украинских отношений. Им является согласие Киева на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии.

Надеюсь, в будущем можно будет реализовывать эти исследования, чтобы мы могли отдать память убитым, а также тем, кто помогал, рискуя своей жизнью, спасая своих соседей <...>, чтобы обозначить захоронения, чтобы у потомков было место, куда они могут поехать, зажечь свечи и помолиться, — отметил Дуда, общаясь с журналистами после возложения венка к памятнику жертвам Волынской резни в Варшаве.

11 июля в Польше является Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами. В этот день в 1943 году вооружённые радикалы атаковали около 100 польских населённых пунктов на северо-западе современной Украины. Их жертвами стали около 100 тысяч человек.

Ранее News.ru писал, что СКР открыл уголовное производство по факту геноцида советских граждан в ходе карательных операций 1942–1943 годов. По данным следствия, преступления совершались на территории Новгородской и Псковской областей латышами.