https://static.news.ru/photo/b5f50d8e-94ed-11e9-a83b-fa163e074e61_1024.jpg МИД Польши Фото: Adrian Grycuk/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 pl

Министерство иностранных дел Польши сочло «понятным» негодование протестующих в Грузии, вызванное присутствием российских делегатов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Такое утверждение содержится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что рассматривают ситуацию «в контексте войны 2008 года, память о которой ещё жива у многих грузин, и в свете продолжения агрессивных действий России против Грузии, что проявляется, в частности, в политике Москвы по отношению к сепаратистским регионам — Абхазии и Южной Осетии».

Вместе с тем в МИД Польши заявили , что внимательно следят за развитием ситуации в Тбилиси, и призвали все стороны избегать эскалации конфликта.

Мы хотим обратить особое внимание на ответственность властей по обеспечению безопасности граждан, свободы собраний и выражения мнений, а также надлежащего применения мер принуждения, — сказано в заявлении.

Польские дипломаты также призвали не применять силу «в отношении журналистов и других представителей гражданского общества».

Политическая ситуация в Грузии, как писал News.ru, обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.