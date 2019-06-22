Министерство иностранных дел Польши сочло «понятным» негодование протестующих в Грузии, вызванное присутствием российских делегатов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Такое утверждение содержится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что рассматривают ситуацию «в контексте войны 2008 года, память о которой ещё жива у многих грузин, и в свете продолжения агрессивных действий России против Грузии, что проявляется, в частности, в политике Москвы по отношению к сепаратистским регионам — Абхазии и Южной Осетии».
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Мы хотим обратить особое внимание на ответственность властей по обеспечению безопасности граждан, свободы собраний и выражения мнений, а также надлежащего применения мер принуждения, — сказано в заявлении.
Польские дипломаты также призвали не применять силу «в отношении журналистов и других представителей гражданского общества».
Политическая ситуация в Грузии, как писал News.ru, обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.