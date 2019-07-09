Фото: twitter.com/pern_sa

Польский оператор нефтепровода PERN заявил, что инцидент с «Дружбой» не повлиял на объёмы поставляемого в страну топлива. Произошедшее помогло протестировать альтернативную систему импорта.

Мы сдали тест, связанный с приостановкой доставки нефти по трубопроводу «Дружба», — заявил глава PERN Игорь Василевский, которого цитируют в Twitter компании.

За 46 дней, в течение которых не действовал трубопровод, поставки нефти в Польшу морским путём увеличились в два раза.

В мае 2019 года нефтепорт выгрузил 2,2 млн тонн нефти. В ранний период в среднем разгружалось около 1 млн тонн сырья, сказал Василевский.

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии. 19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья.

Компании «Транснефть» и «Роснефть» обвиняют в случившемся друг друга, писал News.ru. 

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