https://static.news.ru/photo/fd4f16c6-a234-11e9-9af3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/pern_sa

Польский оператор нефтепровода PERN заявил, что инцидент с «Дружбой» не повлиял на объёмы поставляемого в страну топлива. Произошедшее помогло протестировать альтернативную систему импорта.

Мы сдали тест, связанный с приостановкой доставки нефти по трубопроводу «Дружба», — заявил глава PERN Игорь Василевский, которого цитируют в Twitter компании.

Igor Wasilewski, prezes @pern_sa : zdaliśmy test związany ze wstrzymaniem dostaw ropy naftowej poprzez rurociąg "Przyjaźń" z powodu surowca zanieczyszczonego chlorkami organicznymi. Klienci na stacjach nie odczuli tej sytuacji. pic.twitter.com/QGkBCQ4aLm — PERN SA (@pern_sa) 9 июля 2019 г.

За 46 дней, в течение которых не действовал трубопровод, поставки нефти в Польшу морским путём увеличились в два раза.

В мае 2019 года нефтепорт выгрузил 2,2 млн тонн нефти. В ранний период в среднем разгружалось около 1 млн тонн сырья, – сказал Василевский.

W maju 2019 r NAFTOPORT przeładował 2,2 mln ton ropy. We wcześniejszym okresie średnio rozładowywane było około 1 mln ton surowca. Przez 46 dni unieruchomienia rurociągu Przyjaźń” Naftoport przyjął o 13 zbiornikowców więcej niż w tym samym czasie w 2019 r. W sumie było ich 51. pic.twitter.com/tQ1vE353oi — PERN SA (@pern_sa) 9 июля 2019 г.

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии. 19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья.

Компании «Транснефть» и «Роснефть» обвиняют в случившемся друг друга, писал News.ru.