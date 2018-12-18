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Почти половина украинской молодёжи готова уехать из страны

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Почти половина молодых людей, проживающих на территории Украины, готова уехать из страны. При этом большинство опрошенных исключили возможность эмиграции, сообщил заместитель гендиректора Центра Разумкова Юрий Якименко.

Покинуть родину хотят 47% респондентов в возрасте до 29 лет, сообщает «Укринформ», 37% не поддерживают подобных стремлений.

Среди общего числа участников исследований — 2021 человек — 63% не собираются уезжать на постоянное место жительства за границу. 13% согласны на время сменить прописку и вернуться, когда обстановка в государстве стабилизируется. И только 7% намереваются навсегда обосноваться на Западе.

Ранее News.ru сообщал о намерении Киева расширить санкции против бизнеса, связанного с Крымским полуостровом. Они также затронут 14 компаний, снабжающих сырьём заводы военно-промышленного комплекса РФ и участвующих в работе паромной переправы и строительстве Крымского моста. Кроме того, в список попали более 20 физических лиц, замеченных в проведении якобы незаконных археологических раскопок на объектах культурного наследия.


#украина #молодежь
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