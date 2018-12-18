Почти половина украинской молодёжи готова уехать из страны

Почти половина молодых людей, проживающих на территории Украины, готова уехать из страны. При этом большинство опрошенных исключили возможность эмиграции, сообщил заместитель гендиректора Центра Разумкова Юрий Якименко.
Покинуть родину хотят 47% респондентов в возрасте до 29 лет, сообщает «Укринформ», 37% не поддерживают подобных стремлений.
Среди общего числа участников исследований — 2021 человек — 63% не собираются уезжать на постоянное место жительства за границу. 13% согласны на время сменить прописку и вернуться, когда обстановка в государстве стабилизируется. И только 7% намереваются навсегда обосноваться на Западе.
Ранее News.ru сообщал о намерении Киева расширить санкции против бизнеса, связанного с Крымским полуостровом. Они также затронут 14 компаний, снабжающих сырьём заводы военно-промышленного комплекса РФ и участвующих в работе паромной переправы и строительстве Крымского моста. Кроме того, в список попали более 20 физических лиц, замеченных в проведении якобы незаконных археологических раскопок на объектах культурного наследия.