Сергей Полунин «поплатился» за слова о полных людях

https://news.ru/storage/news/c57618dc3a613b1a869a5b1e50aa9073/71c9ac09-00ed-4cf2-a815-1b9f820468d5_850.jpg Александр Авилов /АГН «Москва»

Сергей Полунин

Парижская Опера отказала в сотрудничестве всемирно известному танцовщику Сергею Полунину из-за его высказываний в адрес упитанных людей. Французы признают его талант, но приглашать именитого артиста Пятая республика передумала.

«Учитывая публичные высказывания Сергея Полунина, директор по танцу Орели Дюпон приняла решение больше не приглашать артиста. Такие заявления идут вразрез с ценностями (парижской Оперы)», — говорится в официальном аккаунте учреждения на сайте Twitter.

Compte tenu des propos publics tenus par Sergei Polunin, Aurélie Dupont, Directrice de la danse, a pris la décision de ne plus inviter l’artiste.

Ces propos n’étant pas en adéquation avec ses valeurs et celles de l’Institution. — Opéra de Paris (@operadeparis) 14 января 2019 г.

По предварительным данным, россиянин мог принять участие в постановке «Лебединого озера».

Накануне скандала артист в своём Instagram резко отрицательно отозвался о полных людях. Россиянин заявил, что лишний вес — это «некрасиво» и является последствием лени. Почти сразу после публикации текста владелец аккаунта удалил сообщение.

Сергей Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, выступал на сцене Московского театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году был приглашён в качестве солиста в Баварский государственный балет в Мюнхене.

Ранее News.ru сообщал о получении артистом российского паспорта. Полунин родился в Херсоне УССР и до этого имел лишь украинское гражданство.