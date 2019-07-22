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Как минимум пять человек погибли и шестеро ранены в результате нападения неизвестных в баре туристической зоны курорта Акапулько в Мексике. Злоумышленники скрылись с места преступления, полиция задержала лишь одного подозреваемого.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что обстоятельства происшествия расследуются, полицейские пока не озвучивают версии о возможных мотивах преступников. Уровень преступности в Мексике возрастает с каждым...