Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» одерживает уверенную победу на внеочередных выборах в Верховную раду. Это значит, что по их итогу глава государства получит полный контроль над страной, считают политологи.
Партия президента выиграла примерно половину или даже больше округов. Кандидаты от «Слуги народа» побеждали очень сильных и известных в округах депутатов, притом что сами особой избирательной кампании не вели. Эта сенсация делает возможным создание однопартийного большинства в Раде. Безусловно, Зеленский теперь полностью контролирует ситуацию в стране и за неё отвечает, — приводит RT слова эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера.
После обработки 35,51% протоколов, партия «Слуга народа» лидирует с 42,19% голосов. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,75% голосов.
Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко не проходит в парламент нового созыва. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. Там за Савченко проголосовали всего 8 человек. По мнению замглавы партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяны Проторченко, украинцы в Донбассе «мало что поняли».