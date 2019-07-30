https://static.news.ru/photo/736fbbf8-b33d-11e9-a18f-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог Михаил Погребинский выразил сомнения в возможном возвращении на родину бывшего украинского президента Петра Порошенко. По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, пятый глава Украины не напрасно обналичивал доллары перед отъездом за рубеж.

Погребинский выразил надежду, что нынешний руководитель страны Владимир Зеленский действительно приступит к наказанию коррупционеров. Однако вряд ли в числе понёсших наказание фигурантов подобных дел окажется Порошенко, заявил политолог в эфире телеканала NewsOne .

У меня закрадывается подозрение, что он не вернётся. Он из Стамбула уже полетел в Дубай, а дальше теряются его концы. Порошенко почему-то спокойно уехал за границу со всей семьёй, а до этого он килограммы или полтонны стодолларовых бумаг обналичил из банка. Кто-нибудь знает, где находятся эти деньги? Сначала улетела семья за несколько дней до этого — ясно было, что он тоже улетит, — сказал киевский политолог.

Ранее News.ru сообщал, что Порошенко рассказал о причинах своего неожиданного отъезда из страны. Он объяснил, что версия о побеге не соответствует действительности, и заявил, что не намерен прятаться и радовать такими действиями российского лидера Владимира Путина. Говоря о своём политическом преследовании, Порошенко отметил, что ему «не за что краснеть». Он подчеркнул, что нет никаких фактов, за которые бы он мог переживать.