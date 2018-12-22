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Политолог: «Порошенко совратит молодого Епифания»

Президент Украины Пётр Порошенко (справа) Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Президент Украины Пётр Порошенко (справа)

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко может «совратить» предстоятеля новой церкви «симонией», то есть продажей церковных должностей, считает политолог Виктор Небоженко. По его словам, данная тенденция является самой опасной.

Эксперт отметил, что Порошенко является опытным коммерсантом, так что такое развитие событий вполне возможно, сообщает Nation News.

Ранее News.ru писал, что Киев торопится с переименованием Украинской православной церкви, чтобы передать название новой религиозной структуре. Об этом заявил руководитель юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов. По его мнению, изменения — очень удобный ход для лишения УПЦ прав на храмы и монастыри, которые находятся в государственной собственности.


#украина #церковь #киев
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