https://static.news.ru/photo/6aadb6dc-a5cd-11e9-9969-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подозрения в том, что против окружения экс-президента Украины Петра Порошенко готовятся массовые аресты, не беспочвенны. Так считает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Он напомнил, что Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, согласно которому его предшественник может попасть под люстрацию. Шатров также выразил мнение, что украинский лидер может преследовать политических предшественников ради того, чтобы сохранить свой рейтинг.

У страны нет финансовых, инфраструктурных, никаких других возможностей для того, чтобы сделать качественный рывок вперед. Только перевод стрелок на предыдущую власть позволяет сохранить поддержку, которую имеет Зеленский и его партия «Слуга народа», — приводит его слова RT.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявлял о вероятности преследования окружения Порошенко. По его словам, в настоящее время главным препятствием к этому является нахождение у власти генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Тот приходится Порошенко кумом, поэтому до смены генпрокурора не стоит ждать каких-либо событий, связанных с уголовным преследованием окружения экс-президента и его самого, приводил News.ru мнение Портнова.