Политолог Юрий Светов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что главой правительства должен стать профессиональный экономист. По его словам, желание Зеленского вполне оправдано.
Наблюдая за опытом тех людей, которые были предыдущими премьер-министрами, он, конечно, хочет получить фигуру, которая не связана с элитой времён Порошенко. Это раз. Во-вторых, чтобы это был профессионал. И в-третьих, вероятно, ему хочется, чтобы этот человек занимался только экономическими вопросами, никак не вмешиваясь в политическую жизнь страны, — заявил он в интервью RT.
Он добавил, что цель Зеленского — показать, что люди, подобные Тимошенко, не могут «торговаться» за пост премьер-министра. По мнению политолога, пост главы правительства займёт человек из ближайшего окружения Зеленского. Нельзя исключать того, что это будет кто-то из студии «Квартал 95».
Ранее Зеленский сообщил, что хотел бы видеть премьер-министром Украины профессионального экономиста, не увязшего в политике, писал News.ru.