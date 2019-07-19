https://static.news.ru/photo/4152b092-abb0-11e9-9ea9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог Юрий Светов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что главой правительства должен стать профессиональный экономист. По его словам, желание Зеленского вполне оправдано.

Наблюдая за опытом тех людей, которые были предыдущими премьер-министрами, он, конечно, хочет получить фигуру, которая не связана с элитой времён Порошенко. Это раз. Во-вторых, чтобы это был профессионал. И в-третьих, вероятно, ему хочется, чтобы этот человек занимался только экономическими вопросами, никак не вмешиваясь в политическую жизнь страны, — заявил он в интервью RT .

Он добавил, что цель Зеленского — показать, что люди, подобные Тимошенко, не могут «торговаться» за пост премьер-министра. По мнению политолога, пост главы правительства займёт человек из ближайшего окружения Зеленского. Нельзя исключать того, что это будет кто-то из студии «Квартал 95».

Ранее Зеленский сообщил, что хотел бы видеть премьер-министром Украины профессионального экономиста, не увязшего в политике, писал News.ru.