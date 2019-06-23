https://static.news.ru/photo/f50bb716-9597-11e9-8138-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал отказ Трампа от нанесения сокрушительного удара по Ирану, несмотря на уговоры его советников. По его словам, США придерживаются некоего алгоритма действий. Сначала они нагнетают обстановку, а затем психологически убеждают противника в необходимости переговоров.

Это сугубо психологическое давление, это такой бизнес-подход, думаю, и не только Трампа — достигать намеченных целей, — заявил он в беседе с RT .

Политолог добавил, что в действительности дело вряд ли дойдёт до военной кампании. По его мнению, США не заинтересованы в широкомасштабном вторжении в Иран, поскольку это обернётся негативными последствиями для американской экономики.

Если сегодня будет какая-то операция или вторжение в Иран — это снова будет ударять по кошельку американских налогоплательщиков, сегодня задача Трампа сделать американскую экономику более эффективной, более конкурентоспособной, — резюмировал он.

Ранее News.ru писал, что президент США приостановил действие приказа об авиаударе по Ирану, несмотря на уговоры советников по национальной безопасности.