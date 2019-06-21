https://static.news.ru/photo/a2c3b3c4-9433-11e9-b472-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

В основе действий американского президента Дональда Трампа, который сначала инициировал воздушный удар по Ирану, а в последний момент отменил его, лежит эмоциональная составляющая. Импульсивность лидера США зачастую зависит от внешних факторов, заявил востоковед Евгений Сатановский.

Таковыми, по его словам, могут быть даже мелкие и малозначительные обстоятельства — такие, например, как некачественный обед.

При этом, подчеркнул он, решения «врезать по кому-нибудь» характерны для любого президента США.

Любой американский президент это будет делать. Обама или Трамп, Клинтон или Буш. Какая разница? Президент — главнокомандующий. Он прикажет — отстреляются хоть по Китаю, хоть по Великобритании, — цитирует Сатановского « ПолитЭксперт ».

В качестве примера он привёл Вьетнамскую войну, которая, по его словам, началась из-за провокации чиновников.

Ранее, как писал News.ru, иранские военные сбили разведывательный беспилотник США. Там заявили, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. Соединённые Штаты настаивают на том, что тот летел над нейтральной зоной.