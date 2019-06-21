Политолог объяснил импульсивность Трампа в ситуации с Ираном
Максим Величко
17:46, 21 июня 2019
https://static.news.ru/photo/a2c3b3c4-9433-11e9-b472-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press
В основе действий американского президента Дональда Трампа, который сначала инициировал воздушный удар по Ирану, а в последний момент отменил его, лежит эмоциональная составляющая. Импульсивность лидера США зачастую зависит от внешних факторов, заявил востоковед Евгений Сатановский.
Таковыми, по его словам, могут быть даже мелкие и малозначительные обстоятельства — такие, например, как некачественный обед.
При этом, подчеркнул он, решения «врезать по кому-нибудь» характерны для любого президента США.
Любой американский президент это будет делать. Обама или Трамп, Клинтон или Буш. Какая разница? Президент — главнокомандующий. Он прикажет — отстреляются хоть по Китаю, хоть по Великобритании, — цитирует Сатановского «ПолитЭксперт».
В качестве примера он привёл Вьетнамскую войну, которая, по его словам, началась из-за провокации чиновников.