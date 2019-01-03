Политолог назвал порог прохода во второй тур выборов на Украине

https://news.ru/storage/news/7da1276ddcbd8424e8f1f8ef8fdb1d41/aa8f13b4-3d46-4358-b6d7-f303f1ac2384_850.jpg Игорь Иванко/АГН «Москва»

Кандидатам на выборах президента Украины будет достаточно 10−15% голосов, считает политолог Валерий Гончарук. Таких рейтингов им должно хватить для того, чтобы попасть во второй тур.

Демократически настроенные оппозиционные кандидаты не смогут набрать такой процент, сказал он в эфире канала «Прямой». У действующего президента Петра Порошенко или у Юлии Тимошенко шансов пройти во второй этап голосования больше, считает он.

«И если бы они [представители демократической оппозиции] имели одного кандидата, он бы имел шанс попасть во второй тур. Если их будет 5−7, 8, шансов абсолютно никаких нет», — отметил он.

Они борются за одного и того же избирателя, добавил эксперт.

Ранее News.ru сообщал, что больше 2,354 млрд гривен (примерно $82,6 млн) будет выделено из украинского государственного бюджета на выборы главы государства. 266 млн гривен из этих денег уйдёт на работу самой Центральной избирательной комиссии.