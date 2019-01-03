Политолог назвал порог прохода во второй тур выборов на Украине

Кандидатам на выборах президента Украины будет достаточно 10−15% голосов, считает политолог Валерий Гончарук. Таких рейтингов им должно хватить для того, чтобы попасть во второй тур.
Демократически настроенные оппозиционные кандидаты не смогут набрать такой процент, сказал он в эфире канала «Прямой». У действующего президента Петра Порошенко или у Юлии Тимошенко шансов пройти во второй этап голосования больше, считает он.
«И если бы они [представители демократической оппозиции] имели одного кандидата, он бы имел шанс попасть во второй тур. Если их будет 5−7, 8, шансов абсолютно никаких нет», — отметил он.
Они борются за одного и того же избирателя, добавил эксперт.
Ранее News.ru сообщал, что больше 2,354 млрд гривен (примерно $82,6 млн) будет выделено из украинского государственного бюджета на выборы главы государства. 266 млн гривен из этих денег уйдёт на работу самой Центральной избирательной комиссии.