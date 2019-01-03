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Политолог назвал порог прохода во второй тур выборов на Украине

Игорь Иванко/АГН «Москва»

в мире [ версия для печати ]

Кандидатам на выборах президента Украины будет достаточно 10−15% голосов, считает политолог Валерий Гончарук. Таких рейтингов им должно хватить для того, чтобы попасть во второй тур.

Демократически настроенные оппозиционные кандидаты не смогут набрать такой процент, сказал он в эфире канала «Прямой». У действующего президента Петра Порошенко или у Юлии Тимошенко шансов пройти во второй этап голосования больше, считает он.

«И если бы они [представители демократической оппозиции] имели одного кандидата, он бы имел шанс попасть во второй тур. Если их будет 5−7, 8, шансов абсолютно никаких нет», — отметил он.

Они борются за одного и того же избирателя, добавил эксперт.

Ранее News.ru сообщал, что больше 2,354 млрд гривен (примерно $82,6 млн) будет выделено из украинского государственного бюджета на выборы главы государства. 266 млн гривен из этих денег уйдёт на работу самой Центральной избирательной комиссии.


#украина #выборы
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