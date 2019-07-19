Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил поставку вооружений в страну с главой Госдепартамента США Майклом Помпео. Разговор состоялся по телефону.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг поставок российских зенитных ракетных систем С-400 и американских истребителей F-35, сообщает
Помимо этого, стороны также подняли вопрос создания зоны безопасности в Сирии и поговорили о ситуации в провинциях Манбидж и Идлиб.
Ранее, как писал News.ru, турецкие власти заявили, что готовы изучить альтернативы американским истребителям F-35. Это произошло против протестов США из-за покупки Анкарой C-400.