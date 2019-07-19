https://static.news.ru/photo/e63378d6-aaec-11e9-a059-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил поставку вооружений в страну с главой Госдепартамента США Майклом Помпео. Разговор состоялся по телефону.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг поставок российских зенитных ракетных систем С-400 и американских истребителей F-35, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Помимо этого, стороны также подняли вопрос создания зоны безопасности в Сирии и поговорили о ситуации в провинциях Манбидж и Идлиб.

Ранее, как писал News.ru, турецкие власти заявили, что готовы изучить альтернативы американским истребителям F-35. Это произошло против протестов США из-за покупки Анкарой C-400.