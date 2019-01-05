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Кто станет президентом Украины в 2019 году

Президент Украины Пётр Порошенко Petro Poroshenko/Twitter.com

Президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]
Политологи дали расклад по выборам

На Украине 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента страны. Регистрация кандидатов уже началась: на заседании ЦИК, проходившем 26 декабря, 31 декабря 2018 года было названо датой старта избирательного процесса. Ожидается, что в гонке за президентское кресло примет участие несколько десятков претендентов. И это несмотря на то, что каждому из них для участия в выборах необходимо внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен, пишет портал 112.ua. 

Подача документов прекращается 4 февраля 2019 года, окончательный список претендентов огласят 9 февраля. Окружные избирательные комиссии ЦИК должны быть созданы не позднее 40 дней до дня выборов, то есть до 19 февраля 2019 года, а участковые избирательные комиссии сформируют до 14 марта 2019 года. Предвыборная агитация завершится в 24:00 29 марта, а голосование будет проходить 31 марта 2019 года с 08:00 до 20:00. Не позднее 13 апреля 2019 ЦИК опубликует сообщение о результатах первого тура и о проведении второго тура, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. 

21 апреля 2019 года называют вероятной датой второго тура президентских выборов. И не позднее 3 июня 2019 года на заседании Верховной Рады пройдёт инаугурация новоизбранного президента Украины. По просьбе News.ru политологи рассказали об особенностях начавшейся предвыборной борьбы и сделали свои прогнозы – кто же займёт президентское кресло в Киеве?

Сергей Слободчук, украинский политолог и политтехнолог, Киев 

Основная тройка кандидатов на пост президента — это Порошенко, Тимошенко и Бойко. В рейтингах присутствует еще комический актер Владимир Зеленский, но это технический кандидат, которого его спонсоры, в первую очередь, Коломойский выставляют на продажу кому-то их фаворитов. Второй тур однозначно будет — сегодня это уже очевидно, никто из кандидатов даже близко не подходит к отметке 30%, что уж там говорить о 50%. Специфика грядущих выборов состоит в том, что большинство лозунгов Петра Порошенко либо звучат вразрез с настроениями народа, либо находятся на периферии интересов, как Томос. Страна переживает экономический кризис, поэтому логично, что большую часть населения Украины беспокоят насущные проблемы — постоянное повышение коммунальных платежей, низкие зарплаты, безработица. Это если мы говорим о чаяниях отдельных граждан. На уровне государства большинство украинцев ждёт окончания войны на востоке Украины. Не победы в войне, а именно чтобы война прекратилась, чтобы договорились мирным путем. Рейтинги у Порошенко невелики, но он и его окружение пытаются исправить ситуацию в свою пользу. В частности, в СМИ уже было несколько скандалов, когда оппозиционные политики обвиняли штаб Порошенко в попытках построить «сетки» для скупки голосов. Скупкой не брезгуют и другие кандидаты — в частности, в штабе Тимошенко действуют так: на западе и в центре Украины — акцент на агитацию, на востоке страны — акцент на «сети». Рейтинги у Порошенко низкие, но ориентироваться только на рейтинги и настроения в массах нельзя, потому что социология, как правило, не ловит участников «сетки» для скупки голосов. Они проявляют себя только в день выборов. И так было уже не раз — например, на выборах в Киевраду в 2015 году. Когда в 2015 году проходили местные выборы в Киеве, мы накануне встреч во дворах с кандидатами договаривались: «Вообще не упоминайте Порошенко и Кличко, потому что люди звереют при одном упоминании о них». И вдруг — Кличко становится мэром Киева, а на выборах в Киевраду побеждает БПП. Сейчас расстановка сил в украинской политике — это три базовых сегмента: власть майдана, оппозиция майдана (Тимошенко, Ляшко и другие) и оппозиция против майдана. Чтобы победить на выборах, Порошенко не обязательно быть лучшим из лучших — ему достаточно стать лучшим из худших. Поэтому его штаб сегодня действует в трёх направлениях — дробление электората противников, использование административного ресурса и поиск одобрения у зарубежных игроков, в первую очередь, США и РФ. Власть выдвинула ряд технических кандидатов, чтобы отрывать голоса у Тимошенко в Западной и в Центральной Украине — они идут на выборы с такими же лозунгами. Или действуют в логике «перепрыгать и переобещать» Тимошенко: например, если она обещает снизить цены на газ в 2 раза, то технический кандидат Порошенко с биллбордов обещает снизить в 4 раза. Отдельный фронт — это избиратели условного антимайдана или Юго-Востока (это условное название, потому что электорат рассредоточен по всей территории Украины). Поэтому в интересах Порошенко — мотивировать политиков и олигархов выдвинуть как можно больше кандидатов на этом поле. Ведь социология показывает — если срабатывает план Виктора Медведчука и на выборы идет единый кандидат от антимайдана, то Порошенко просто не проходит во второй тур. А во втором туре тоже возникает вопрос — захотят ли избиратели менять «шило на мыло», Порошенко на Тимошенко, с которой у действующего президента фактически нет никаких идейных разногласий. Логичная линия поведения на выборах — это объединение сил, чтобы прорвать информационную блокаду, чтобы победить админресурс и машину для фальсификации. Но консолидация оппозиции — это прямая угроза для Порошенко. Вот почему, как только начались выборы, как чёртик из табакерки выпрыгнул Евгений Мураев, и, помимо него, грозятся выдвинуть свои кандидатуры ещё какие-то миноритарные кандидаты. Самым рейтинговым кандидатам — народным депутатам Юрию Бойко и Вадиму Рабиновичу — удалось объединиться на основе идеологии, которую предложил Медведчук: прекратить войну на Донбассе, установить нормальные отношения с Россией, отказаться от превращения Украины в сырьевой придаток ЕС и т.д. Власть пытается создать противовес — технических кандидатов, которые никаких шансов не имеют, но будут отрывать голоса у самого рейтингового политика антимайдана, Юрия Бойко. Здесь, кстати, свою роль сыграло решение правительства РФ расширить санкционный список против физических лиц и компаний Украины. Смотрим заголовок документа: «в связи с недружественными действиями». То есть, получается парадокс — Мураев, Колесников, Вилкул, Новинский и другие хотели идти на выборы с дружественной повесткой для России, а в РФ показали, что считают их недружественными, считают такими же политиками майдана, как Парубий или Турчинов. План объединить максимум оппозиционных сил и выдвинуть самого рейтингового кандидата — это ответ на запрос общества. Эти усилия входят в резонанс с настроениями людей. Мы видим сейчас и по социологии, и просто слышим, как люди обсуждают в очереди, в школе, в магазине, что они готовы пойти на участки и проголосовать за оппозиционного кандидата от антимайдана, у которого есть шансы выиграть у Порошенко. Потому что если одного политика майдана сменит другой политик майдана, это будет только смена лиц возле кормушки, а продолжать Тимошенко будет ту же политику — долговая кабала перед МВФ, «распил» остатков промышленности, неолиберализм в виде отказа государства от своих социальных обязательств перед гражданами. Что касается голосования за пределами Украины. Ряд политических сил уже оспорили решение ЦИК не создавать избирательные участки в РФ. Хотя действующей власти не нужны эти участки: в России сегодня находятся 3-4 млн. украинцев, которые по определению не могут быть благодарны действующей власти, из-за которой они были вынуждены уехать на заработки. Понятно, что в своей основной массе они будут голосовать против Порошенко. Украинцы, которые проживают на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР, тоже не будут голосовать за Порошенко, поэтому власти эти избиратели не нужны.

Александр Кава, глава Центра политического и экономического анализа, эксперт в вопросах экономического состояния Украины, транспорта и политики, Киев

Я думаю, что эта президентская кампания будет непростая, и основная борьба будет идти между Юлией Тимошенко, Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Так же довольно близки к выходу во второй тур политики «второго эшелона» — Анатолий Гриценко, бывший министр обороны, и Юрий Бойко — экс-министр энергетики. Определённо, что эти выборы будут иметь два тура. В первом никто из кандидатов не сможет набрать нужное количество голосов. Пока наиболее вероятный сценарий — это то, что Юлия Тимошенко будет конкурировать во втором туре либо с Порошенко, либо с Зеленским. У Тимошенко высокие рейтинги, высокая узнаваемость. В первом туре её сложно будет кому-то опередить. Что касается скупки голосов, то данная технология не будет применяться в этих выборах. Кроме того, она не может существенно влиять на их результаты. Если взять, например, прошлые выборы в органы местного самоуправления, то, как правило, граждане Украины, даже получив какое-то вознаграждение от кандидата, далеко не всегда по факту голосуют именно за него. Проблем эта технология не создаст. По поводу голосования украинцев в других странах: не думаю, что проголосует большее число граждан, чем обычно. Очень многие из тех, кто уехал из страны, находятся не в центральных городах и не состоят на консульском учёте. Что же касается ситуации внутр Украины, то опросы показывают, что более половины граждан настроены на участие в президентских выборах. Потому я думаю, что нужно ожидать довольно высокой явки, и в городах, и в сёлах. Многие граждане недовольны тем курсом, которым сейчас движется страна. Уровень благосостояние значительно снизился. Поэтому и доверие к действующей власти не слишком высокое. Процесс выборов запустился только 31 декабря 2018 года, сейчас идёт этап выдвижения кандидатов. Насколько мне известно, на текущий момент документы подали шесть человек — это Игорь Шевченко, Валентин Наливайченко, Сергей Каплин, затем представитель аграрной партии и Пётр Симоненко, глава коммунистической партии. Предполагается, что кандидатов, прошедших процедуру голосования, будет довольно много — несколько десятков. После этого, согласно действующему законодательству, они будут иметь доступ к государственным медиаресурсам. Часть кандидатов планируют участвовать в президентской кампании не с целью занять президентское кресло, а для того, чтобы засветиться перед парламентскими выборами, которые должны состояться в октябре 2019 года. Большинство политических сил в стране — не идеологические. Они ориентированы под конкретных политиков, и для них президентская кампания — просто разминка перед выборами в парламент. Залог в 2,5 млн гривен (100 тысяч долларов) — не такой уж большой для партийных организаций. Украинские олигархи всегда неплохо себя чувствовали. Для серьёзных политических сил это не преграда.

Александр Асафов, политолог 

Считаю, что победит Порошенко. Во втором туре он это сделает или в первом — вопрос открытый, зависит от того, насколько красивая картинка ему будет нужна. О зарубежном голосовании на грядущих выборах стоит поговорить отдельно. Дело в том, что самая охраняемая тайна на Украине — это не сколько денег украли, и не то, кто является агентом Кремля или Вашингтона, а сколько же на самом деле в стране жителей. С 2001 года не проводилась перепись населения. Все официальные бумаги основываются на старых данных, где учтены 5 млн Крыма, 4 млн Донбасса. В итоге показывают какие-то цифры — кто 40 млн, кто 38 млн населения, но всё это ложь, на мой взгляд. Если посмотреть на картину в целом и посмотреть на опыт выборов 2014 года, то там зарубежное голосование никакой практически роли не сыграло — было около 640 тысяч бюллетеней выписано, из них проголосовали 72 тысячи, но даже внутри этого незначительного количества 63% избирателей тогда проголосовали за Порошенко. Ситуация изменилась. В Польше сегодня, по разным оценкам, от 1,5 до 4 млн украинцев трудятся. В России — от 4 до 5 млн. Эти люди, эти избиратели, находятся за пределами страны. Если собрать картинку в целом, то средняя оптимистическая оценка по избирателям Украины такова: почти 10 млн из них находятся за пределами Украины. И тут открывается пространство для манипуляций: зарубежное голосование контролирует МИД, МИДом командует господин Климкин, который является верным соратником Порошенко, и, конечно, он нарисует ему всё, что будет необходимо. Паспорта тех избирателей, что в России, проголосуют внутри страны под контролем участковых избирательных комиссий (УИК) и проголосуют так, как это будет нужно административной вертикали Порошенко. Учитывая только эти два фактора — зарубежное голосование и административный ресурс — уже можно говорить о том, что Порошенко контролирует полностью всю ситуацию, саму её суть, и у остальных кандидатов шансов практически нет. Несмотря на колоссальный антирейтинг. Остальные кандидаты думают, что выборы на Украине зависят от американцев. Американцы принимают решения на Украине, во многом они будут контролировать международных наблюдателей. И все эти кандидаты, практически без исключения, ездят в США, чтобы получить там практически такой «ярлык на понижение» — с кем-то поговорить, пообщаться, поучаствовать в молитвенном завтраке и т.д. Но американцам всё равно, кто будет президентом Украины, лишь бы она сохраняла свой антироссийский вектор, фундаментальную основу своего украинства. Американцам, соответственно важно получить красивую демократичную картинку выборов — с явкой, с наблюдателями и так далее. Если всё это учитывать, то, конечно, у Порошенко шансов больше. К тому же он контролирует медийное пространство. Поэтому, я думаю, что украинцы проголосуют за своего «старого нового» президента. Если, конечно, позиция американцев не изменится, и они не сделают ставку на кого-то другого.

Кстати, рейтинг Порошенко растёт, пусть и незначительно. На Украине всего пять структур занимается социологией, и все они делают это достаточно забавно. В ходе электорального процесса Порошенко будет вкладывать деньги в том числе и в то, чтобы его рейтинги подросли - не в реальном обществе, а на бумаге. Но что бы ни происходило внутри Украины — военное положение, дефолт, кризис, карательная «операция объединённых сил» в Донбассе, церковный раскол — победителем всё равно станет тот, кто контролирует зарубежное голосование. Эти данные не проверяемы. Они будут нарисованы в посольствах и консульствах в нужном виде и количестве. Порошенко не нужны ни «карусели», ни выборы под дулами автоматов. Люди, которые находятся на сезонных и иных работах, станут «мёртвыми душами». Кстати, конец марта – высокий сельскохозяйственный сезон в Польше – все, кто могут, поедут туда и МИД уже заявил о включении «заробитчан» в списки избирателей.


#украина #прогноз #выборы #порошенко #политика #выборыПрезидентаУкраины


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