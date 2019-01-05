Кто станет президентом Украины в 2019 году

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Президент Украины Пётр Порошенко

Политологи дали расклад по выборам

На Украине 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента страны. Регистрация кандидатов уже началась: на заседании ЦИК, проходившем 26 декабря, 31 декабря 2018 года было названо датой старта избирательного процесса. Ожидается, что в гонке за президентское кресло примет участие несколько десятков претендентов. И это несмотря на то, что каждому из них для участия в выборах необходимо внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен, пишет портал 112.ua.

Подача документов прекращается 4 февраля 2019 года, окончательный список претендентов огласят 9 февраля. Окружные избирательные комиссии ЦИК должны быть созданы не позднее 40 дней до дня выборов, то есть до 19 февраля 2019 года, а участковые избирательные комиссии сформируют до 14 марта 2019 года. Предвыборная агитация завершится в 24:00 29 марта, а голосование будет проходить 31 марта 2019 года с 08:00 до 20:00. Не позднее 13 апреля 2019 ЦИК опубликует сообщение о результатах первого тура и о проведении второго тура, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

21 апреля 2019 года называют вероятной датой второго тура президентских выборов. И не позднее 3 июня 2019 года на заседании Верховной Рады пройдёт инаугурация новоизбранного президента Украины. По просьбе News.ru политологи рассказали об особенностях начавшейся предвыборной борьбы и сделали свои прогнозы – кто же займёт президентское кресло в Киеве?

“ Сергей Слободчук, украинский политолог и политтехнолог, Киев Основная тройка кандидатов на пост президента — это Порошенко, Тимошенко и Бойко. В рейтингах присутствует еще комический актер Владимир Зеленский, но это технический кандидат, которого его спонсоры, в первую очередь, Коломойский выставляют на продажу кому-то их фаворитов. Второй тур однозначно будет — сегодня это уже очевидно, никто из кандидатов даже близко не подходит к отметке 30%, что уж там говорить о 50%. Специфика грядущих выборов состоит в том, что большинство лозунгов Петра Порошенко либо звучат вразрез с настроениями народа, либо находятся на периферии интересов, как Томос. Страна переживает экономический кризис, поэтому логично, что большую часть населения Украины беспокоят насущные проблемы — постоянное повышение коммунальных платежей, низкие зарплаты, безработица. Это если мы говорим о чаяниях отдельных граждан. На уровне государства большинство украинцев ждёт окончания войны на востоке Украины. Не победы в войне, а именно чтобы война прекратилась, чтобы договорились мирным путем. Рейтинги у Порошенко невелики, но он и его окружение пытаются исправить ситуацию в свою пользу. В частности, в СМИ уже было несколько скандалов, когда оппозиционные политики обвиняли штаб Порошенко в попытках построить «сетки» для скупки голосов. Скупкой не брезгуют и другие кандидаты — в частности, в штабе Тимошенко действуют так: на западе и в центре Украины — акцент на агитацию, на востоке страны — акцент на «сети». Рейтинги у Порошенко низкие, но ориентироваться только на рейтинги и настроения в массах нельзя, потому что социология, как правило, не ловит участников «сетки» для скупки голосов. Они проявляют себя только в день выборов. И так было уже не раз — например, на выборах в Киевраду в 2015 году. Когда в 2015 году проходили местные выборы в Киеве, мы накануне встреч во дворах с кандидатами договаривались: «Вообще не упоминайте Порошенко и Кличко, потому что люди звереют при одном упоминании о них». И вдруг — Кличко становится мэром Киева, а на выборах в Киевраду побеждает БПП. Сейчас расстановка сил в украинской политике — это три базовых сегмента: власть майдана, оппозиция майдана (Тимошенко, Ляшко и другие) и оппозиция против майдана. Чтобы победить на выборах, Порошенко не обязательно быть лучшим из лучших — ему достаточно стать лучшим из худших. Поэтому его штаб сегодня действует в трёх направлениях — дробление электората противников, использование административного ресурса и поиск одобрения у зарубежных игроков, в первую очередь, США и РФ. Власть выдвинула ряд технических кандидатов, чтобы отрывать голоса у Тимошенко в Западной и в Центральной Украине — они идут на выборы с такими же лозунгами. Или действуют в логике «перепрыгать и переобещать» Тимошенко: например, если она обещает снизить цены на газ в 2 раза, то технический кандидат Порошенко с биллбордов обещает снизить в 4 раза. Отдельный фронт — это избиратели условного антимайдана или Юго-Востока (это условное название, потому что электорат рассредоточен по всей территории Украины). Поэтому в интересах Порошенко — мотивировать политиков и олигархов выдвинуть как можно больше кандидатов на этом поле. Ведь социология показывает — если срабатывает план Виктора Медведчука и на выборы идет единый кандидат от антимайдана, то Порошенко просто не проходит во второй тур. А во втором туре тоже возникает вопрос — захотят ли избиратели менять «шило на мыло», Порошенко на Тимошенко, с которой у действующего президента фактически нет никаких идейных разногласий. Логичная линия поведения на выборах — это объединение сил, чтобы прорвать информационную блокаду, чтобы победить админресурс и машину для фальсификации. Но консолидация оппозиции — это прямая угроза для Порошенко. Вот почему, как только начались выборы, как чёртик из табакерки выпрыгнул Евгений Мураев, и, помимо него, грозятся выдвинуть свои кандидатуры ещё какие-то миноритарные кандидаты. Самым рейтинговым кандидатам — народным депутатам Юрию Бойко и Вадиму Рабиновичу — удалось объединиться на основе идеологии, которую предложил Медведчук: прекратить войну на Донбассе, установить нормальные отношения с Россией, отказаться от превращения Украины в сырьевой придаток ЕС и т.д. Власть пытается создать противовес — технических кандидатов, которые никаких шансов не имеют, но будут отрывать голоса у самого рейтингового политика антимайдана, Юрия Бойко. Здесь, кстати, свою роль сыграло решение правительства РФ расширить санкционный список против физических лиц и компаний Украины. Смотрим заголовок документа: «в связи с недружественными действиями». То есть, получается парадокс — Мураев, Колесников, Вилкул, Новинский и другие хотели идти на выборы с дружественной повесткой для России, а в РФ показали, что считают их недружественными, считают такими же политиками майдана, как Парубий или Турчинов. План объединить максимум оппозиционных сил и выдвинуть самого рейтингового кандидата — это ответ на запрос общества. Эти усилия входят в резонанс с настроениями людей. Мы видим сейчас и по социологии, и просто слышим, как люди обсуждают в очереди, в школе, в магазине, что они готовы пойти на участки и проголосовать за оппозиционного кандидата от антимайдана, у которого есть шансы выиграть у Порошенко. Потому что если одного политика майдана сменит другой политик майдана, это будет только смена лиц возле кормушки, а продолжать Тимошенко будет ту же политику — долговая кабала перед МВФ, «распил» остатков промышленности, неолиберализм в виде отказа государства от своих социальных обязательств перед гражданами. Что касается голосования за пределами Украины. Ряд политических сил уже оспорили решение ЦИК не создавать избирательные участки в РФ. Хотя действующей власти не нужны эти участки: в России сегодня находятся 3-4 млн. украинцев, которые по определению не могут быть благодарны действующей власти, из-за которой они были вынуждены уехать на заработки. Понятно, что в своей основной массе они будут голосовать против Порошенко. Украинцы, которые проживают на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР, тоже не будут голосовать за Порошенко, поэтому власти эти избиратели не нужны.

“ Александр Кава, глава Центра политического и экономического анализа, эксперт в вопросах экономического состояния Украины, транспорта и политики, Киев Я думаю, что эта президентская кампания будет непростая, и основная борьба будет идти между Юлией Тимошенко, Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Так же довольно близки к выходу во второй тур политики «второго эшелона» — Анатолий Гриценко, бывший министр обороны, и Юрий Бойко — экс-министр энергетики. Определённо, что эти выборы будут иметь два тура. В первом никто из кандидатов не сможет набрать нужное количество голосов. Пока наиболее вероятный сценарий — это то, что Юлия Тимошенко будет конкурировать во втором туре либо с Порошенко, либо с Зеленским. У Тимошенко высокие рейтинги, высокая узнаваемость. В первом туре её сложно будет кому-то опередить. Что касается скупки голосов, то данная технология не будет применяться в этих выборах. Кроме того, она не может существенно влиять на их результаты. Если взять, например, прошлые выборы в органы местного самоуправления, то, как правило, граждане Украины, даже получив какое-то вознаграждение от кандидата, далеко не всегда по факту голосуют именно за него. Проблем эта технология не создаст. По поводу голосования украинцев в других странах: не думаю, что проголосует большее число граждан, чем обычно. Очень многие из тех, кто уехал из страны, находятся не в центральных городах и не состоят на консульском учёте. Что же касается ситуации внутр Украины, то опросы показывают, что более половины граждан настроены на участие в президентских выборах. Потому я думаю, что нужно ожидать довольно высокой явки, и в городах, и в сёлах. Многие граждане недовольны тем курсом, которым сейчас движется страна. Уровень благосостояние значительно снизился. Поэтому и доверие к действующей власти не слишком высокое. Процесс выборов запустился только 31 декабря 2018 года, сейчас идёт этап выдвижения кандидатов. Насколько мне известно, на текущий момент документы подали шесть человек — это Игорь Шевченко, Валентин Наливайченко, Сергей Каплин, затем представитель аграрной партии и Пётр Симоненко, глава коммунистической партии. Предполагается, что кандидатов, прошедших процедуру голосования, будет довольно много — несколько десятков. После этого, согласно действующему законодательству, они будут иметь доступ к государственным медиаресурсам. Часть кандидатов планируют участвовать в президентской кампании не с целью занять президентское кресло, а для того, чтобы засветиться перед парламентскими выборами, которые должны состояться в октябре 2019 года. Большинство политических сил в стране — не идеологические. Они ориентированы под конкретных политиков, и для них президентская кампания — просто разминка перед выборами в парламент. Залог в 2,5 млн гривен (100 тысяч долларов) — не такой уж большой для партийных организаций. Украинские олигархи всегда неплохо себя чувствовали. Для серьёзных политических сил это не преграда.