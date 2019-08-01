https://static.news.ru/photo/7b769f24-b4e1-11e9-a610-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Попытки властей Украины «осуществлять невозможные вещи» в условиях слабой экономики, могут иметь тяжёлые последствия. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Юрий Ехануров.

Экономика Китая уже давно впереди, а мы ещё не прошли этапы первоначальные, в ходе которых должны, как говорится, набрать силу. Мы начинаем в эти взрослые игры играть, и все эти фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят в полной мере реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем, — рассказал Ехануров в эфире телеканала « 112 Украина ».

По его мнению, доходы страны от экспорта остаются в ошфорах. Властям же необходимо думать о том, как стране вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места.

Ранее News.ru сообщал, что глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о невыполнении Россией обещания немецкого канцлера Ангелы Меркель. По его словам, ею было обещано, что транзит российского газа через территорию Украины будет продолжен, и только в этом случае начнёт работу «Северный поток — 2». Пока Москва не дала гарантий на продолжение транзита и всячески откладывает заключение нового договора, отметил Коболев.