Полиция задержала гражданина РФ в Литве

Сотрудники полиции Литвы задержали гражданина России в Вильнюсе, сообщает российское посольство. Дипмиссия в настоящее время занимается выяснением всех обстоятельств инцидента.
Дипломаты отметили, что задержан мужчина по фамилии Иванов. Сотрудники посольства добиваются организации срочной консульской встречи с ним.
Ранее News.ru писал, что власти Литвы предложили отключить РФ от системы межбанковских переводов SWIFT, если Москва не передаст Организации Объединённых Наций (ООН) контроль над Керченским проливом и «оккупированными» территориями Украины. Кроме того, для большего эффекта предлагается усилить давление на финансовый и нефтегазовый сектора российской экономики.