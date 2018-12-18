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Полиция задержала гражданина РФ в Литве

Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сотрудники полиции Литвы задержали гражданина России в Вильнюсе, сообщает российское посольство. Дипмиссия в настоящее время занимается выяснением всех обстоятельств инцидента. 

Дипломаты отметили, что задержан мужчина по фамилии Иванов. Сотрудники посольства добиваются организации срочной консульской встречи с ним.

Ранее News.ru писал, что власти Литвы предложили отключить РФ от системы межбанковских переводов SWIFT, если Москва не передаст Организации Объединённых Наций (ООН) контроль над Керченским проливом и «оккупированными» территориями Украины. Кроме того, для большего эффекта предлагается усилить давление на финансовый и нефтегазовый сектора российской экономики.


#литва #россия #полиция
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