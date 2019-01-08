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Полиция задержала Кевина Спейси за превышение скорости

Кевин Спейси Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Кевин Спейси

в мире [ версия для печати ]

Дорожная полиция Вашингтона задержала голливудского актёра Кевина Спейси. Двукратный лауреат «Оскара», находясь за рулём внедорожника, нарушил скоростной режим.

Спейси прилетел в столицу США из Массачусетса, где состоялось первое заседание по делу о сексуальных домогательствах. По дороге из национального аэропорта Рональда Рейгана актёра остановили полицейские. Случившееся снял на видео очевидец, который специально ради этого остановился на оживлённом шоссе и успел запечатлеть Спейси, сидящего в водительском кресле. Впрочем, едва завидев камеру, актёр поспешил уехать. По данным издания, стражи порядка не стали выписывать Спейси штраф, а ограничились устным предупреждением. А вот папарацци наказали по всей строгости за остановку в неположенном месте, сообщает портал TMZ.

Как писал News.ru, на суде Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах к 18-летнему подростку, которые якобы имели место в 2016 году.


#сша #полиция #ЗАДЕРЖАНИЕ #КевинСпейси
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