Полиция задержала Кевина Спейси за превышение скорости

https://news.ru/storage/news/7c6b6b23a352b3a84de2e727c52a008a/e12de26b-9e4e-4e5e-9582-f7034f81d0cb_850.jpg Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Кевин Спейси

Дорожная полиция Вашингтона задержала голливудского актёра Кевина Спейси. Двукратный лауреат «Оскара», находясь за рулём внедорожника, нарушил скоростной режим.

Спейси прилетел в столицу США из Массачусетса, где состоялось первое заседание по делу о сексуальных домогательствах. По дороге из национального аэропорта Рональда Рейгана актёра остановили полицейские. Случившееся снял на видео очевидец, который специально ради этого остановился на оживлённом шоссе и успел запечатлеть Спейси, сидящего в водительском кресле. Впрочем, едва завидев камеру, актёр поспешил уехать. По данным издания, стражи порядка не стали выписывать Спейси штраф, а ограничились устным предупреждением. А вот папарацци наказали по всей строгости за остановку в неположенном месте, сообщает портал TMZ.

Как писал News.ru, на суде Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах к 18-летнему подростку, которые якобы имели место в 2016 году.