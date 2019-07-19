Японская полиция получила ордер на задержание местного жителя, который признался в поджоге аниме-студии Kyoto Animation в городе Киото, в результате чего более 30 человек погибли и ещё 36 пострадали.
Проходящий лечение вместе с другими пострадавшими при пожаре Синдзи Ооба признался в совершении поджога. Полицейские вручат ордер на арест, когда состояние здоровья мужчины стабилизируется, передаёт телеканал
Как ранее сообщал News.ru, возгорание в студии произошло рано утром 18 июля. В этот момент в здании находились около 70 человек. Некоторым удалось самостоятельно выбраться на улицу, десятки погибли и пострадали. В ликвидации возгорания были задействованы около 30 пожарных расчётов. Потушить пожар удалось только спустя пять часов.