https://static.news.ru/photo/12682824-ab0c-11e9-b83e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Du Xiaoyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Японская полиция получила ордер на задержание местного жителя, который признался в поджоге аниме-студии Kyoto Animation в городе Киото, в результате чего более 30 человек погибли и ещё 36 пострадали.

Проходящий лечение вместе с другими пострадавшими при пожаре Синдзи Ооба признался в совершении поджога. Полицейские вручат ордер на арест, когда состояние здоровья мужчины стабилизируется, передаёт телеканал NHK .

Как ранее сообщал News.ru, возгорание в студии произошло рано утром 18 июля. В этот момент в здании находились около 70 человек. Некоторым удалось самостоятельно выбраться на улицу, десятки погибли и пострадали. В ликвидации возгорания были задействованы около 30 пожарных расчётов. Потушить пожар удалось только спустя пять часов.