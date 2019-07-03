Сотрудники МВД Грузии вызвали на опрос экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву в рамках дела о беспорядках на митинге в столице Грузии 20 июня. Во время президентства Михаила Саакашвили он считался его сторонником и состоял с ним в одной партии «Единое национальное движение».
У двери телекомпании «Пирвели» меня встретил сотрудник криминальной полиции с повесткой в руках и включённой камерой, — написал Угулава в
Обращаясь к главе МВД Грузии Георгию Гахарии, политик отметил, что как законопослушный гражданин готов прийти на опрос хоть «к судье-магистрату».
Как писал News.ru, премьер-министр страны Мамука Бахтадзе считает, что спонсорами неуправляемых митингов оппозиции являются бывший президент страны Саакашвили и его сторонники.
Городской суд в Тбилиси 22 июня приговорил 121 человека к 12 суткам ареста за неподчинение полиции и мелкое хулиганство во время протестов у здания парламента Грузии.