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Министерство внутренних дел Грузии проводит расследование в связи с разгоном митинга в Тбилиси. До окончания следственных действий руководитель департамента по особым поручениям МВД Георгий Какичашвили отстранён от выполнения своих обязанностей.

Однако представитель силового ведомства не был уволен, отмечается в заявлении, опубликованном на сайте полиции страны. Ранее News.ru сообщал, что прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов...