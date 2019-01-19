Полиция в Париже решила встретить протестующих броневиками

Французская полиция перекрывает центр Парижа и стягивает туда бронетехнику, готовясь к очередной акции протеста «жёлтых жилетов». В охране порядка задействованы порядка пяти тысяч силовиков.
Полиция устанавливает кордоны в районах Елисейского дворца, Национального собрания, а также Матиньонского дворца. В центре площади Шарля де Голля расположились броневики жандармерии.
Манифестация «жёлтых жилетов» запланирована на середину дня. Она будет проводиться в поддержку пострадавших в прошлых акциях. Помимо Парижа, протестующие соберутся в Бордо, Ницце и Ля-Рошели, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал о том, что «жёлтые жилеты» перешли от экономических требований к политическим. При этом они не могут определиться, кем заменить действующего президента Эммануэля Макрона.