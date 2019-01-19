USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,737.99 $
МОСКВА-5°C15:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Полиция в Париже решила встретить протестующих броневиками

Sadak SouiciLe Pictorium/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Французская полиция перекрывает центр Парижа и стягивает туда бронетехнику, готовясь к очередной акции протеста «жёлтых жилетов». В охране порядка задействованы порядка пяти тысяч силовиков.

Полиция устанавливает кордоны в районах Елисейского дворца, Национального собрания, а также Матиньонского дворца. В центре площади Шарля де Голля расположились броневики жандармерии.

Манифестация «жёлтых жилетов» запланирована на середину дня. Она будет проводиться в поддержку пострадавших в прошлых акциях. Помимо Парижа, протестующие соберутся в Бордо, Ницце и Ля-Рошели, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал о том, что «жёлтые жилеты» перешли от экономических требований к политическим. При этом они не могут определиться, кем заменить действующего президента Эммануэля Макрона.


#Франция #полиция #протесты #общество
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
Как изменился характер протестов после новогодних праздников
в мире 08:22, 19 января 2019
«Жёлтые жилеты» приближают французскую революцию
Как изменился характер протестов после новогодних праздников
в мире 14:00, 12 января 2019
Полиция Парижа арестовала «жёлтых жилетов» до акции
Эксперт оценил промежуточные итоги протестов
в мире 15:20, 6 января 2019
«Жёлтые жилеты» сорвали перезагрузку Евросоюза
Эксперт оценил промежуточные итоги протестов
Лента новостей
общество 14:59
Все долги россиян по ЖКХ призвали списать
в мире 14:59
Тысячи тонн мусора вспыхнули в Швеции
происшествия 14:59
Перелёт из Москвы в Дубаи лишил пассажиров здоровья
общество 14:58
Яйцо-рекордсмен по лайкам «опубликовало» новое фото
происшествия 14:57
Семь снарядов времён ВОВ обнаружили в Москве
Другие новости
в мире 14:59
Тысячи тонн мусора вспыхнули в Швеции
в мире 14:29
ВСУ проводят учебные стрельбы на границе ЛНР
в мире 14:16
Рекордная жара расплавила дороги в Австралии
в мире 14:01
Танцующий голубь восхитил пользователей интернета
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top