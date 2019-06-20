Спецназ начал стрелять резиновыми пулями по участникам протестов у здания парламента Грузии. Против митингующих также применили слезоточивый газ.
Силы полиции и спецназа начали разгон протестов за отставку руководства парламента и силовых ведомств страны, вспыхнувших в Тбилиси после инцидента с участием российских депутатов. В ход идёт травматическое оружие и слезоточивый газ, пишет «
Как сообщает телеканал «
По словам очевидцев, участники протестов достали медицинские маски после того, как против них применили слезоточивый газ. К зданию парламента стягивают новые отряды силовиков.
Как писал News.ru, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился с заявлением к полицейским Тбилиси. Силовики пытаются остановить вторжение протестующих граждан в здание парламента.