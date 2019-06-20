https://static.news.ru/photo/74c6bea4-939c-11e9-953f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/tavisupleba

Спецназ начал стрелять резиновыми пулями по участникам протестов у здания парламента Грузии. Против митингующих также применили слезоточивый газ.

Силы полиции и спецназа начали разгон протестов за отставку руководства парламента и силовых ведомств страны, вспыхнувших в Тбилиси после инцидента с участием российских депутатов. В ход идёт травматическое оружие и слезоточивый газ, пишет « Медуза ».

Как сообщает телеканал « Рустави-2 », несколько пострадавших получили тяжёлые травмы.

По словам очевидцев, участники протестов достали медицинские маски после того, как против них применили слезоточивый газ. К зданию парламента стягивают новые отряды силовиков.

Как писал News.ru, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился с заявлением к полицейским Тбилиси. Силовики пытаются остановить вторжение протестующих граждан в здание парламента.