Тысячи полицейских вышли на улицы Франции из-за протестов

Сотрудники французской полиции мобилизованы в связи с протестами «жёлтых жилетов». В общей сложности на улицах страны дежурят 80 тысяч правоохранителей.
По данным МВД Франции, в Париже и провинциях действуют 48 групп полицейского спецназа, а также 68 эскадронов жандармерии. передаёт телеканал BFMTV.
Ранее News.ru писал, что французская полиция перекрывает центр Парижа и стягивает туда бронетехнику, готовясь к очередной акции протеста «жёлтых жилетов». Манифестация «жёлтых жилетов» запланирована на середину дня. Она будет проводиться в поддержку пострадавших в прошлых акциях.