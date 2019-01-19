Тысячи полицейских вышли на улицы Франции из-за протестов

https://news.ru/storage/news/62fbc5b312318f4042648d794b59e480/ec3ec31d-ed20-40f1-ac63-9becdf2eb572_850.jpg Yann Bohac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники французской полиции мобилизованы в связи с протестами «жёлтых жилетов». В общей сложности на улицах страны дежурят 80 тысяч правоохранителей.

По данным МВД Франции, в Париже и провинциях действуют 48 групп полицейского спецназа, а также 68 эскадронов жандармерии. передаёт телеканал BFMTV.

Ранее News.ru писал, что французская полиция перекрывает центр Парижа и стягивает туда бронетехнику, готовясь к очередной акции протеста «жёлтых жилетов». Манифестация «жёлтых жилетов» запланирована на середину дня. Она будет проводиться в поддержку пострадавших в прошлых акциях.