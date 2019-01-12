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Полиция применила слезоточивый газ против толпы в Париже

Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Французская полиция начала разгонять участников акции «жёлтых жилетов», протестующих на площади Звезды, рядом с Триумфальной аркой. В сторону толпы правоохранительные органы распылили слезоточивый газ.

Перед этим группа агрессивно настроенных манифестантов попыталась пробиться через кордон, сообщает ТАСС.

Полицией уже арестованы более 40 участников акции. У них было обнаружено оружие и другие предметы, которые можно использовать в качестве него. Полицейские также говорят о появлении группировок, которые намеревались устроить погромы и беспорядки в городе, писал News.ru

Это уже девятая акция «жёлтых жилетов» в столице Франции. В данный момент манифестации проходят мирно, колонны митингующих сопровождают усиленные отряды полиции и жандармерии. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.


#полиция #Париж #желтыежилеты
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