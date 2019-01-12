Полиция применила слезоточивый газ против толпы в Париже

Французская полиция начала разгонять участников акции «жёлтых жилетов», протестующих на площади Звезды, рядом с Триумфальной аркой. В сторону толпы правоохранительные органы распылили слезоточивый газ.
Перед этим группа агрессивно настроенных манифестантов попыталась пробиться через кордон, сообщает ТАСС.
Полицией уже арестованы более 40 участников акции. У них было обнаружено оружие и другие предметы, которые можно использовать в качестве него. Полицейские также говорят о появлении группировок, которые намеревались устроить погромы и беспорядки в городе, писал News.ru
Это уже девятая акция «жёлтых жилетов» в столице Франции. В данный момент манифестации проходят мирно, колонны митингующих сопровождают усиленные отряды полиции и жандармерии. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.