Полиция применила слезоточивый газ против толпы в Париже

https://news.ru/storage/news/b1aead0bf6dc46501cbf4da52d9b3290/83647305-4876-411f-acbf-b8f8c453adb6_850.jpg Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французская полиция начала разгонять участников акции «жёлтых жилетов», протестующих на площади Звезды, рядом с Триумфальной аркой. В сторону толпы правоохранительные органы распылили слезоточивый газ.

Перед этим группа агрессивно настроенных манифестантов попыталась пробиться через кордон, сообщает ТАСС.

Полицией уже арестованы более 40 участников акции. У них было обнаружено оружие и другие предметы, которые можно использовать в качестве него. Полицейские также говорят о появлении группировок, которые намеревались устроить погромы и беспорядки в городе, писал News.ru

Это уже девятая акция «жёлтых жилетов» в столице Франции. В данный момент манифестации проходят мирно, колонны митингующих сопровождают усиленные отряды полиции и жандармерии. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.