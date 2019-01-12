Полиция Парижа арестовала «жёлтых жилетов» до акции

Французская полиция начала арестовывать «жёлтых жилетов» ещё до начала протестной акции.
Задержаны уже 24 манифестанта. У них обнаружены запрещённые к проносу на митинги средства защиты от слезоточивого газа. Кроме того, у некоторых из них полиция нашла тяжёлые стальные шары и другие предметы, которые могут послужить оружием, информирует Le Monde.
Ранее News.ru сообщал о том, что в результате взрыва в булочной в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.