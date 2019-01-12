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Полиция Парижа арестовала «жёлтых жилетов» до акции

Panoramic /ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Французская полиция начала арестовывать «жёлтых жилетов» ещё до начала протестной акции.

Задержаны уже 24 манифестанта. У них обнаружены запрещённые к проносу на митинги средства защиты от слезоточивого газа. Кроме того, у некоторых из них полиция нашла тяжёлые стальные шары и другие предметы, которые могут послужить оружием, информирует Le Monde.

Ранее News.ru сообщал о том, что в результате взрыва в булочной в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.


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