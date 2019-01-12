Полиция Парижа арестовала «жёлтых жилетов» до акции

https://news.ru/storage/news/be397ab2c24e24324878b70afd31a562/2ed6d12d-749d-4b41-bd48-43177d8b9676_850.jpg Panoramic /ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французская полиция начала арестовывать «жёлтых жилетов» ещё до начала протестной акции.

Задержаны уже 24 манифестанта. У них обнаружены запрещённые к проносу на митинги средства защиты от слезоточивого газа. Кроме того, у некоторых из них полиция нашла тяжёлые стальные шары и другие предметы, которые могут послужить оружием, информирует Le Monde.

Ранее News.ru сообщал о том, что в результате взрыва в булочной в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.