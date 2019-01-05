Полиция ответила газом на провокацию «жёлтых жилетов»

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Парижские полицейские применили слезоточивый газ во время демонстрации «жёлтых жилетов» у моста Нотр-Дам. Действия правоохранителей стали ответом на нарушения общественного порядка протестующими.

Акция началась во французской столице около двух часов назад. В ней принимают участие порядка трёх с половиной тысяч человек, которые собрались на набережной Гран Огюстен.

Инцидент с применением слезоточивого газа произошёл во время прохода колонны «жёлтых жилетов» мимо здания префектуры полиции, когда небольшая группа митингующих стала провоцировать стражей порядка. О пострадавших не сообщается.

Наряду с Парижем аналогичные демонстрации проходят в Марселе, Руане и других городах, передаёт РИА Новости.

Протесты во Франции начались ещё в ноябре 2018 года. Ранее News.ru сообщил о том, что в течение месяца были арестованы свыше четырёх с половиной тысяч участников акций. По оценке французских властей, ущерб от мероприятий может достигать 200 млн евро.