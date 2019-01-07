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Полиция обыскала дом свидетеля по делу о кибератаке в ФРГ

Fabian Geier/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В федеральной земле Баден-Вюртемберг, в городе Хайльбронн сотрудники полиции провели обыски в квартире парня, который проходит как свидетель в деле о масштабной утечке персональных данных политиков и знаменитостей Германии.

19-летний IT-работник заявил в своём Twitter, что знаком с хакером, слившим в Сеть личные данные почти тысячи немецких знаменитостей, политиков и работников СМИ. Молодой человек уже допрошен полицейскими. Среди информации, попавшей в интернет, адреса, мобильные телефоны, счета, данные кредиток, переписки и фотографии. Злоумышленникам удалось узнать даже номер факса и почтовый адрес канцлера Ангелы Меркель.

Ранее News.ru писал о том, что Германия попросила помощи у американского Агентства национальной безопасности (АНБ) после того, как в Сети оказались номера мобильных телефонов, адреса, внутрипартийные документы и другие личные данные немецких политиков и их семей.


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