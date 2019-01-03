USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,289 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,931.31 $
МОСКВА-3°C05:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Полиция избила пожилого авиаконструктора в Киеве

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сотрясение мозга, а также множественные ушибы получил 81-летний авиаконструктор украинской компании «Антонов» Виктор Ковальский, которого избили в людном месте Киева пять человек. Двое из нападавших были полицейскими.

Нападавшие, по словам Ковальского, заподозрили авиаконструктора в том, что он является валютным мошенником, якобы обманувшим одного из них по имени Сергей, сообщает ТСН.

«Этот мужчина в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на $10 тысяч. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом не знал», — сообщил Ковальский.

Сначала работника авиапредприятия избивали трое неизвестных, а затем к ним присоединились двое полицейских, которые в итоге надели на Ковальского наручники и посадили в машину. При досмотре украинские силовики поняли, что поймали отнюдь не валютчика.

Пожилому конструктору диагностировали сотрясение мозга. Также в ходе нападения ему повредили зуб, травмировали спину. Ковальский написал заявление в полицию, которая открыла уголовное производство по факту инцидента.

Виктор Ковальский работает авиаконструктором 47 лет, являясь одним из создателей транспортного самолёта Ан-74 и транспортного реактивного самолёта сверхбольшой грузоподъёмности АН-225 («Мрия»).

Как писал News.ru, в конце 2018 года неизвестные ограбили банк в городе Кривой Рог на Украине. Мужчины, угрожая ножом, забрали с собой  15 тысяч евро и 150 тысяч гривен.


#украина #полиция #избиение
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
происшествия
Опубликовано видео взрыва маршрутки в Магнитогорске


читайте также
Игорь Мосийчук пригрозил убить своего оппонента
в мире 04:45, 25 декабря 2018
Украинский депутат избил тростью «кремлёвского пропагандиста»
Игорь Мосийчук пригрозил убить своего оппонента
в мире 23:24, 20 декабря 2018
Депутат объяснил драку в Раде вселившимися в коллег бесами
в мире 03:32, 12 декабря 2018
Дракой священников завершилась служба в украинском храме
Лента новостей
происшествия 05:45
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
общество 05:12
Телеканал назвал причину смерти Криса Кельми
в мире 05:06
США оставят в Афганистане группы спецназа
в мире 04:49
Иран соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске
экономика 04:16
Компания Tesla заявила о рекордном производстве
Другие новости
в мире 05:06
США оставят в Афганистане группы спецназа
в мире 04:49
Иран соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске
в мире 00:59
Трамп связал распад СССР с войной в Афганистане
в мире 00:48
Полицейский начальник поздравил коллег как братву
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top