Полиция избила пожилого авиаконструктора в Киеве

https://news.ru/storage/news/d99076a361b25b5135d528e71efea715/d1324db8-c1a3-4e64-8d93-a4974ea9e212_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрясение мозга, а также множественные ушибы получил 81-летний авиаконструктор украинской компании «Антонов» Виктор Ковальский, которого избили в людном месте Киева пять человек. Двое из нападавших были полицейскими.

Нападавшие, по словам Ковальского, заподозрили авиаконструктора в том, что он является валютным мошенником, якобы обманувшим одного из них по имени Сергей, сообщает ТСН.

«Этот мужчина в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на $10 тысяч. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом не знал», — сообщил Ковальский.

Сначала работника авиапредприятия избивали трое неизвестных, а затем к ним присоединились двое полицейских, которые в итоге надели на Ковальского наручники и посадили в машину. При досмотре украинские силовики поняли, что поймали отнюдь не валютчика.

Пожилому конструктору диагностировали сотрясение мозга. Также в ходе нападения ему повредили зуб, травмировали спину. Ковальский написал заявление в полицию, которая открыла уголовное производство по факту инцидента.

Виктор Ковальский работает авиаконструктором 47 лет, являясь одним из создателей транспортного самолёта Ан-74 и транспортного реактивного самолёта сверхбольшой грузоподъёмности АН-225 («Мрия»).

Как писал News.ru, в конце 2018 года неизвестные ограбили банк в городе Кривой Рог на Украине. Мужчины, угрожая ножом, забрали с собой 15 тысяч евро и 150 тысяч гривен.