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Полиция Италии арестовала врача за подпольное обрезание

Fucarini/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Итальянские правоохранительные органы задержали американского врача ливийского происхождения в пригороде Рима, который делал подпольные обрезания двум братьям. Один из мальчиков в результате погиб. 

Теперь прокуратура обвиняет 66-летнего доктора в непреднамеренном убийстве, причинении тяжких телесных повреждений и ведении незаконной медицинской практики. Инцидент произошёл в квартире в городке Монтеротондо. Манипуляции подвергли близнецов двух лет, которые вместе с матерью нигерийского происхождения живут в центре размещения мигрантов. Скорую вызвали, когда мальчики потеряли много крови. Один ребёнок скончался в больнице, состояние второго малыша постепенно улучшается.

Доля подпольных обрезаний превышает на Апеннинах 35%.

Ранее News.ru писал о том, что власти Таджикистана ввели полный запрет на проведение обряда обрезания на дому народными целителями. Подобная процедура может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе заражению ребенка инфекционными заболеваниями. Манипуляция проводится на бесплатной основе в медучреждениях страны.


#врачи #италия #обрезание
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