Полиция Италии арестовала врача за подпольное обрезание

Итальянские правоохранительные органы задержали американского врача ливийского происхождения в пригороде Рима, который делал подпольные обрезания двум братьям. Один из мальчиков в результате погиб.
Теперь прокуратура обвиняет 66-летнего доктора в непреднамеренном убийстве, причинении тяжких телесных повреждений и ведении незаконной медицинской практики. Инцидент произошёл в квартире в городке Монтеротондо. Манипуляции подвергли близнецов двух лет, которые вместе с матерью нигерийского происхождения живут в центре размещения мигрантов. Скорую вызвали, когда мальчики потеряли много крови. Один ребёнок скончался в больнице, состояние второго малыша постепенно улучшается.
Доля подпольных обрезаний превышает на Апеннинах 35%.
Ранее News.ru писал о том, что власти Таджикистана ввели полный запрет на проведение обряда обрезания на дому народными целителями. Подобная процедура может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе заражению ребенка инфекционными заболеваниями. Манипуляция проводится на бесплатной основе в медучреждениях страны.