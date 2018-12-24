Полиция Италии арестовала врача за подпольное обрезание

https://news.ru/storage/news/ffb7c33e29e84599a1fdc98e37128df0/f396b5d0-aa55-44b1-8f90-1bfb4af47870_850.jpg Fucarini/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Итальянские правоохранительные органы задержали американского врача ливийского происхождения в пригороде Рима, который делал подпольные обрезания двум братьям. Один из мальчиков в результате погиб.

Теперь прокуратура обвиняет 66-летнего доктора в непреднамеренном убийстве, причинении тяжких телесных повреждений и ведении незаконной медицинской практики. Инцидент произошёл в квартире в городке Монтеротондо. Манипуляции подвергли близнецов двух лет, которые вместе с матерью нигерийского происхождения живут в центре размещения мигрантов. Скорую вызвали, когда мальчики потеряли много крови. Один ребёнок скончался в больнице, состояние второго малыша постепенно улучшается.

Доля подпольных обрезаний превышает на Апеннинах 35%.

Ранее News.ru писал о том, что власти Таджикистана ввели полный запрет на проведение обряда обрезания на дому народными целителями. Подобная процедура может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе заражению ребенка инфекционными заболеваниями. Манипуляция проводится на бесплатной основе в медучреждениях страны.