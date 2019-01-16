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Полицейских Франции шантажом заставляют калечить людей

Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Акции протеста во Франции продолжаются уже десять недель, а счёт жертв, по неофициальным данным, идёт на тысячи. При этом нет ни официальных данных о пострадавших, ни наказанных за крайнюю жестокость полицейских.

«Жёлтые жилеты» возлагают вину за безнаказанность правоохранителей на главу МВД Кристофа Кастанера. По словам одного из представителей протестующих Коши Бенжамина, человек может оказаться под прицелом полиции, даже если просто выйдет на улицу с транспарантом.

Активист отметил, что во время протестов на улицу выходят силовики в штатском. Они сливаются с демонстрантами и «дежурят» в выходные за отдельное поощрение.

Как заявил лидер «жёлтых жилетов» Кристоф Шалансон, правительство принуждает полицию прибегать к агрессии. Более того, правоохранители не могут участвовать в митингах в своё свободное время. За всё это им может грозить увольнение. При этом сотрудники полиции винят своё начальство за чрезмерно жестокие приказы. Например, по словам Шалансона, бригада по борьбе с преступностью получила приказ стрелять только в лица.

По некоторым данным, французские правоохранители для разгона протестных акций вооружились винтовками G36. Восьмиугольные закруглённые пули оружия не позволяют провести медицинскую экспертизу и установить, откуда у жертвы травмы, сообщает «Политика сегодня».

Как писал News.ru, 12 января во французской столице прошла девятая протестная акция «жёлтых жилетов». В Париже задержаны более 120 человек, 74 из них помещены под стражу, их обвиняют в проявлении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и ношении запрещённого оружия. Всего в Париже протестовало около 8 тыс. человек. В Тулузе число протестующих составило 5,5 тыс., в Бордо — 4,5 тыс., в Бурже — 6,7 тыс. человек. 


#Франция #полиция #акции #протесты #шантаж
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