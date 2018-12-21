Полиция Австрии опровергла задержание венского стрелка

Полиция Вены пока не подтверждает задержание подозреваемого в стрельбе. По словам представителя правоохранительных служб города Даниэля Фюрста, поиски продолжаются.
«Мы не можем подтвердить задержание», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что несколько свидетелей дали полиции описание предполагаемого преступника.
В результате стрельбы в центре федеральной столицы Австрии один человек погиб и ещё один был тяжело ранен.
Полиция исходит из того, что преступление имеет криминальную подоплеку.
Ранее News.ru сообщал, что у стрелка мог быть сообщник, стражи правопорядка разыскивают чёрный автомобиль Mercedes. Перестрелка произошла в районе ресторана «Фиглмюллер».