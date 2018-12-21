Полиция Австрии опровергла задержание венского стрелка

https://news.ru/storage/news/ddfe7a2a9a1eecad4d74ddf456b2a37b/03ba8a44-6dff-4aad-be5f-06932ecc9be3_850.jpg Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Вены пока не подтверждает задержание подозреваемого в стрельбе. По словам представителя правоохранительных служб города Даниэля Фюрста, поиски продолжаются.

«Мы не можем подтвердить задержание», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что несколько свидетелей дали полиции описание предполагаемого преступника.

В результате стрельбы в центре федеральной столицы Австрии один человек погиб и ещё один был тяжело ранен.

Полиция исходит из того, что преступление имеет криминальную подоплеку.

Ранее News.ru сообщал, что у стрелка мог быть сообщник, стражи правопорядка разыскивают чёрный автомобиль Mercedes. Перестрелка произошла в районе ресторана «Фиглмюллер».