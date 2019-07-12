Албанские полицейские задержали гражданина России, которого признали виновным в причастности к международной террористической организации «Исламское государство» (запрещённой в РФ).
В ближайшее время будет принято решение об экстрадиции 34-летнего россиянина на родину, – сообщили в государственной полиции Албании.
Уроженец Норильска был объявлен в международный розыск после решения районного суда Чечни, на территории Албании его обнаружили сотрудники антитеррористического отдела совместно с разведывательными службами спустя несколько месяцев работы и координированных действий, информирует «
В июне 2013 года мужчина уехал из России в Сирию, где присоединился к террористам и был активным участником борьбы против правительственных сил.
Ранее московский окружной военный суд вынес приговор членам запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они обвиняются в подготовке терактов в Москве и области. Им грозит от 10 до 15 лет, писал News.ru