https://static.news.ru/photo/aacaa794-a4b4-11e9-beef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: asp.gov.al

Албанские полицейские задержали гражданина России, которого признали виновным в причастности к международной террористической организации «Исламское государство» (запрещённой в РФ).

В ближайшее время будет принято решение об экстрадиции 34-летнего россиянина на родину, – сообщили в государственной полиции Албании.

Уроженец Норильска был объявлен в международный розыск после решения районного суда Чечни, на территории Албании его обнаружили сотрудники антитеррористического отдела совместно с разведывательными службами спустя несколько месяцев работы и координированных действий, информирует « Свободная пресса ».

В июне 2013 года мужчина уехал из России в Сирию, где присоединился к террористам и был активным участником борьбы против правительственных сил.

Ранее московский окружной военный суд вынес приговор членам запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они обвиняются в подготовке терактов в Москве и области. Им грозит от 10 до 15 лет, писал News.ru