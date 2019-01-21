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Полицейский помог провезти в Латвию две тонны кокаина

imagebroker/Bob Gibbons/FLPA/ imagebroker.net/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бывший сотрудник госполиции задержан по делу о двух тоннах кокаина, который доставили из Эквадора в Латвию. Изначально были задержаны пять человек, но двоих отпустили под подписку о невыезде, трое находятся под стражей.

Ящики с кокаином, стоимость которого оценивается в €65 млн, были доставлены в Кокнесскую волость и хранились в нежилых постройках. Перевозили наркотик под видом бананов. Везли груз, скорее всего, через голландский порт.

Доставили груз автомобили компании, занимающейся грузоперевозками, где и работал бывший полицейский, сообщает латвийский телеканал TV3. По неофициальной информации, экс-полицейский, ныне являющийся фигурантом дела, работал в дорожной полиции и был вынужден уйти, поскольку прикрывал нелегальные транзитные грузы.

Изначально о задержании рекордного количества груза сообщило телевидение Эквадора. После подробности операции раскрыла и латвийская полиция, назвавшая её «историей успеха». В операции принимали участие стражи порядка обеих стран и Агентство США по борьбе с наркотиками. Отмечается, что Латвия — всего лишь перевалочный пункт для дальнейшей передачи наркотика, но при этом полицейские не поясняют, почему они не отследили груз до конечного получателя. Не разглашается и имя поставщика.

Известно, что латвийские полицейские провели обыск в фирме, занимавшейся грузоперевозками, с целью задержания владельца, но он успел сбежать за границу.

Ранее News.ru сообщал, что в Турции на КПП города Ипсала на границе с Грецией сотрудники таможенной службы обнаружили в грузовике рекордное количество марихуаны — 1,524 т.


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